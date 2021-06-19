香港未有份！YouTube App畫中畫功能即將登錄全美　同步睇片＋使用其他程式

▲ YouTube將會把畫中畫（Picture-in-picture）播放功能，帶到iOS版YouTube App，不過目前僅提到是美國用戶，至於香港用戶就仍有待YouTube正式公布。

為了方便用戶多工作業，近年不同程式陸續推出畫中畫（Picture-in-picture）模式，例如Telegram早前亦有推出視像通話畫中畫功能，允許用戶一邊視訊通話，一邊繼續與其他人互傳訊息。據外媒外國科技網站MacRumors報道，YouTube將會把畫中畫（Picture-in-picture）播放功能，帶到iOS版YouTube App。

報道指，其目前正開放YouTube Premium的訂戶使用該初期畫中畫播放功能，並即將擴展到所有美國的用戶。屆時用戶均可將播放中的影片縮到一個小型浮動視窗內，方便在播片同時，使用其他功能如瀏覽網頁、傳送訊息等。不過，報道就沒有提到何時推向國際，詳細的推出日期亦有待YouTube正式公布。

事實上，隨著去年iOS14推出的畫中畫功能登場後，其他程式如Netflix、Twitch、Amazon Prime Video等，均先後提供相應支援。惟Youtube App一直未有進展，僅傳出在測試階段，以及局限於iPad平台等的消息。

不過，即使iOS用戶未有訂閱YouTube Premium服務，亦可透過以下「秘技」縮小YouTube畫面，進行多工作業！

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責任編輯：張寶燕