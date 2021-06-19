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美國極右侵粉組織為謀生 倒戈賣反特朗普T恤

環球社會熱點 17:28 2021/06/19

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被指有份策劃今年1月的國會暴亂、前總統特朗普支持者極右組織「Proud Boys」，其領袖塔里奧向《華爾街日報》表示，由於銀行及金融機構拒絕與Proud Boys合作，於是他另起爐灶，出售「Black Lives Matter」及反特朗普T恤，以賺錢營運組織。

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極右組織Proud Boys因涉及國會暴亂及其他大型集會衝突而聲名狼藉，更被標籤為特朗普（Donald Trump）陣營。組織經營一間名為1776.shop的網店，售賣保守黨商品。

但領袖塔里奧（Enrique Tarrio）表示，該網店已暫停運作數個月，因銀行及信用卡機構包括PayPal、Stripe已停止處理該組織業務，導致Proud Boys難以賺錢營運。

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他續透露，該組織打算出售一件印有嘲笑某位民主黨議員是共產黨人及傻子，被信用卡機構指是仇恨宣傳，拒絕與他合作。於是他決定另起爐灶，銷售「Black Lives Matter」、「Impeach 45」彈劾特朗普的T恤，以另一種形式為Proud Boys開發新財路。

塔里奧指，目前暫時有一間信用卡機構願意為其提供服務，但預料短期內亦會中斷合作，他正另尋方法。

責任編輯：郭麗明

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