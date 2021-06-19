過往曾因壟斷行為被罰約80億歐元 傳歐盟擬調查Google廣告業務

外媒引述消息人士指，歐盟的反壟斷監管機構計劃對Alphabet旗下Google（美：GOOGL）的數字廣告進行調查，料於年底前展開。

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消息指，有關調查的重點是在於廣告商、出版商、中間商與競爭對手的立場。

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去年內，谷歌由網絡廣告收入達1,470億美元，為全球廣告收益最高的公司。過去十年內，Google曾多次因相關壟斷行為被罰，包括在網上商店、智能手機和在線廣告方面屏蔽對手，共罰款約80億歐元。

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