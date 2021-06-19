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過往曾因壟斷行為被罰約80億歐元 傳歐盟擬調查Google廣告業務

股樓投資 20:12 2021/06/19

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外媒引述消息人士指，歐盟的反壟斷監管機構計劃對Alphabet旗下Google（美：GOOGL）的數字廣告進行調查，料於年底前展開。

【港股追蹤】復星醫藥旗下腫瘤藥獲批 進行第一期臨床試驗 詳情請看[下一頁]

消息指，有關調查的重點是在於廣告商、出版商、中間商與競爭對手的立場。

長汽傳有意收購 平治母公司巴西廠房  詳情請看[下一頁]

去年內，谷歌由網絡廣告收入達1,470億美元，為全球廣告收益最高的公司。過去十年內，Google曾多次因相關壟斷行為被罰，包括在網上商店、智能手機和在線廣告方面屏蔽對手，共罰款約80億歐元。

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撰文 : 趙家盈

廣告 壟斷 經濟 Google 歐元 美元 Alphabet 香港 廣告 歐盟

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