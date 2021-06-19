【區塊鏈新投資？】當虛擬貨幣遇上藝術品 Cosmo Group收購Coinllectibles涉足NFT藝術品

▲ 圖為CryptoPunk#7804，該NFT於今年3月以750萬美元售出。

Cosmo Group Holdings （COSG）宣布，已經100%收購區塊鏈技術公司Coinllectibles，該公司最近透露，將於尖沙咀維港文化匯（Victoria Dockside）建立全球第一個跨界別NFTs（Non-Fungible tokens）藝術廊。

所謂的NFT，中文譯作「非同質化代幣」，「非同質化」的意思是，每個代幣都是唯一的。NFT是指一種加密代幣，是在區塊鏈上註冊的數字對象的所有權，而數字對象可以是任何類型的媒體，包括藝術、視頻、GIF、文本等。藝術家可以在NFT市場註冊，然後通過平台創建NFT時，與該藝術品有關的信息則會被儲存在區塊鏈上。

NFT通常連接至以太坊區塊鏈，早前曾有一幅戴著灰色帽子抽菸的男子畫像CryptoPunk #7804，在以太坊以4200個以太幣售出，約價值750萬美元（折合逾5800萬港元）。

是次被收購的Coinllectibles是一家ACT（Arts and Collectibles Technology，藝術和收藏品技術）公司，其創造的跨界别NFTs，獲得了由存儲在區塊鏈上的智能合約支持實體藝術和收藏品的安全性及獨立估值的所有權。

Coinllectibles正與世界各地的知名藝術家洽談合作，創造獨一無二的收藏品， 並成為Coinllectibles的跨界別NFTs。本周初，公司宣布與國際玻璃藝術家Jack Storms建立跨界合作夥伴關係，創造獨一無二的玻璃雕塑﹐並成為Coinllectibles的跨界別NFT。

Coinllectibles創辦人及顧問委員會主席李應樵表示，是次收購將加快實 踐Coinllectibles的核心使命，為世界各地所有狂熱、非一般的藝術家及收藏家， 創造和保存藝術與收藏品的寶貴價值。

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記者：梁安琪