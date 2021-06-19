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被FCC禁用旗下電訊設備 華為上訴遭駁回

股樓投資 17:06 2021/06/19

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內地電訊商華為早前就美國聯邦通訊委員會（FCC）禁令提出上訴，而有關上訴被法院駁回。

長汽傳有意收購 平治母公司巴西廠房  詳情請看[下一頁]

於2019年，FCC因國家安全而禁止郊區電訊商以政府資金購入華為設備。華為認為當局的有關決定帶有政治目的，所以決定提出上訴。惟上訴法院認為FCC的決定合乎其法定責任，故駁回華為的上訴要求。

對此，華為未有作任何回覆。

聖路易斯聯儲銀行行長料明年底首次加息 籲留意通脹風險  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

政治 電訊 電訊商 華為 美國

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