被FCC禁用旗下電訊設備 華為上訴遭駁回

內地電訊商華為早前就美國聯邦通訊委員會（FCC）禁令提出上訴，而有關上訴被法院駁回。

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於2019年，FCC因國家安全而禁止郊區電訊商以政府資金購入華為設備。華為認為當局的有關決定帶有政治目的，所以決定提出上訴。惟上訴法院認為FCC的決定合乎其法定責任，故駁回華為的上訴要求。

對此，華為未有作任何回覆。

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