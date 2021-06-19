【機迷回億】懷舊玩意「他媽哥池」25周年　日本推智能手錶版Tamagotchi Smart

在九十年代出產的電子寵物他媽哥池（Tamagotchi），原來經已邁向25周年。最近他媽哥池的開發商萬代（BANDAI）更宣布推出智能手錶機款「Tamagotchi Smart」，為他媽哥池配上觸控屏幕、手錶腕帶、支援聲控功能等，並採用較亮眼的糖果色作配色。

綜合日媒報道，Tamagotchi Smart將首先在日本市場推出，透過日本Premium Bandai網站以預約抽選方式購買，建議售價為7,480日圓（約530港元），設有薄荷綠、珊瑚紅兩色。並由即日起至7月2日開放抽選，預計於7月底至8月期間公布結果。如果首輪未被抽中的話，就要等待第二輪銷售（11月23日開始），售價亦同樣是約530港元。

Tamagotchi Smart手錶電力約可對應30小時運作時間，並以USB充電。針對聲音互動部分，萬代強調其透過關鍵字詞進行判斷，不會記錄聲音內容，因此不會有私隱安全問題。

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Tamagotchi Smart預設的電子寵物角色，將會是1996年11月推出版本中所登場的角色。此外，玩家也可利用早前推出的TamaSma擴充卡，將過去的電子寵物帶到Tamagotchi Smart。不過需要留意的是，此方式也無法將原本記錄同步移轉，所以必須重新耐心照顧電子寵物。

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責任編輯：張寶燕