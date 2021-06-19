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美聯儲計劃提前加息打擊商品價格 高盛仍持正面看法 籲乘機買入對沖通脹

股樓投資 17:06 2021/06/19

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近日聯儲局將加息預期提早至2023年，消息使大宗商品價格受挫，但高盛則認爲投資者應乘機買入。

【港股追蹤】復星醫藥旗下腫瘤藥獲批 進行第一期臨床試驗  詳情請看[下一頁]

高盛認為，能對抗通脹的是實際加息，而非議息，故現階段無需過於憂慮。該行指，看好大宗商品價格是因為其需求增長強勁及供應缺乏彈性，故預期布蘭特原油的價格有可能於第3季達平均每桶80美元，或超越該水平。另外，高盛料銅的供不應求的情況或會延續至2022年，故該行視近日的銅價下滑為長期買入機會。

聖路易斯聯儲銀行行長料明年底首次加息 籲留意通脹風險  詳情請看[下一頁]

該行認為，對沖通脹的最佳方法是商品，因大宗商品的價格取決於供需水平，所以可當作抵禦短期的、意外的通脹。大宗商品投資者無需擔心聯儲局強硬立場或孳息率曲線趨平，因過往無論利率上升或趨平，大宗商品回報率一直保持良好。

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撰文 : 趙家盈

買入 銅價 商品 經濟 加息 香港 美國聯儲局 通脹 議息 美元

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