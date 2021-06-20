【電子消費券】AlipayHK推出逾10億元獎賞 「超離地特別賞」包括麥當勞全年365個巨無霸餐

▲ AlipayHK登記用戶可獲最多5份獎賞 消費次數最多額外獲5000元

政府電子消費券計劃將於7月4日開始登記，AlipayHK預告將推出超過10億元的獎賞優惠，成功登記以AlipayHK收取政府電子消費券的用戶，可獲高達港幣5000元加碼賞。在消費券使用期內，每月使用消費券次數最多的前10位用戶，將額外再獲得港幣5000元的獎賞，每日消費亦可獲得額外印花獎賞。

此外，AlipayHK宣佈推出「超離地特別賞」，於政府中央登記系統正式接受登記後，AlipayHK將分6個階段推出「超離地特別賞」，每個階段首兩名選用AlipayHK領取消費券的合資格用戶，可獲得非一般名人互動體驗以及娛樂餐飲交通獨特禮遇。獎賞包括與大廚張錦祥享用多國菜之旅、麥當勞全年365個巨無霸餐、與七師傅譚仔見面會、港幣30,000元AlipayHK易乘碼乘車券、保誠香港網球公開賽貴賓包廂入場門票及培生擂台無敵盃VIP入場門票套裝。

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登記成功可挑選最多5份獎賞

AlipayHK表示，由7月4日登記期開始，用戶成功登記以AlipayHK領取消費券並獲得確認後，可於近百間商戶中揀選最多5份心儀獎賞禮遇，最高總值港幣5000元。

提供獎賞的商戶範圍從餐廳、酒樓到超市、日用雜貨，從化妝品、奢侈品到staycation等，包括百佳超市、屈臣氏、Aeon、日本城、大昌食品、美心集團、東海、鴻星等連鎖餐飲、超市，還有莎莎、雅詩蘭黛（Estée Lauder）集團旗下品牌、Sephora等時尚美妝店，以及信和集團和領展 （00823） 旗下商場、街市。

頭10位每月消費次數最多用戶 額外獲5000元獎賞

而在消費券使用期間，登記以AlipayHK收取消費券的用戶，每月消費次數最多的頭10位用戶，AlipayHK將額外送出港幣5000元獎賞；除此之外，登記用戶消費更可獲得額外印花個數，及於年底雙十一購物節期間享更多優惠。

另外，以AlipayHK登記領取消費券的用戶，可以參加「友」勁賞活動，分享頁面給好友並成功「集氣」，獲得最多好友支持的前10位登記用戶，可獲得iPhone 12 Pro Max一部。

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編輯：梁安琪