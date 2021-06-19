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【阿斯利康疫苗】法庭裁定9月底需交付8020萬劑予歐盟 或面臨罰款

環球社會熱點 15:05 2021/06/19

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阿斯利康藥廠早前未能如期向歐盟交付所承諾的新冠疫苗，歐盟對阿斯利康提出訴訟。布魯塞爾法院裁定，阿斯利康需在9月27日前，分期向歐盟交付8,020萬劑新冠疫苗，否則要繳交每劑10歐元罰款。

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歐盟與阿斯利康的早前簽署新冠疫苗合約訂明，藥廠要在今年6月底前，提供3億劑新冠疫苗。但阿斯利康表明因生產延遲，無法如期交付足夠疫苗，於是歐盟採取法律行動，起訴阿斯利康並要求藥廠在6月底向其提供1.2億劑新冠疫苗。法庭於周五（18日）裁定，阿斯利康需於9月27日前向歐盟交付8,020萬劑疫苗。

布魯塞爾法庭於周五（18日）裁定，阿斯利康需要於7月26日、8月23日及9月27日，分別向歐盟交付1,500萬、2,000萬及1,500萬劑新冠疫苗，合共5,000萬劑疫苗。若連同訴訟前已交付的疫苗，阿斯利康將向歐盟提供約8,020萬劑新冠疫苗，遠低於歐盟所要求的1.2億劑。

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此外，裁決結果亦指，若阿斯利康無法在限期前交付足夠疫苗，將面臨每劑10歐元的罰款，這亦遠少於歐盟當初要求每日每劑10歐元罰款。

阿斯利康藥廠表示歡迎裁決，並形容歐盟是敗訴一方。阿斯利康續指已向歐盟提供逾7,000萬劑疫苗，有信心將於6月底前交付遠超裁決結果的疫苗數量。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，裁決結果證明法庭同意歐盟立場，確認阿斯利康違反合約，未能在限期前交付疫苗。

責任編輯：郭麗明

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