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【新冠病毒】世衛：Delta將會成為主要流行變種新冠病毒株

環球政經 15:21 2021/06/19

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世界衛生組織首席科學家Soumya Swaminathan表示，在印度發現的變種新型冠狀病毒Delta傳染力強，或有機會成為全球主畏流行的變種病毒株。據世衛資料，Delta變種病毒已傳播至逾80個國家，如近期英國的確診個案中，感染Delta變種病毒的就佔約95%。

【港股追蹤】復星醫藥旗下腫瘤藥獲批 進行第一期臨床試驗：【下一頁

另外，世衛對非洲的新冠疫情作出警告。資料顯示，截至6月13日的過去一個星期，非洲新增病例超過11.65萬宗，高於前一周的近9.1萬宗。世衛非洲區域主任莫提早前說，限制措施鬆懈，加上非洲南部現時天氣轉寒，以及有多種病毒變體出現，導致非洲大陸近期病例激增。

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責任編輯：潘曉豐

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