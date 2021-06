【新冠病毒】世衛：Delta將會成為主要流行變種新冠病毒株

世界衛生組織首席科學家Soumya Swaminathan表示,在印度發現的變種新型冠狀病毒Delta傳染力強,或有機會成為全球主畏流行的變種病毒株。據世衛資料,Delta變種病毒已傳播至逾80個國家,如近期英國的確診個案中,感染Delta變種病毒的就佔約95%。

另外,世衛對非洲的新冠疫情作出警告。資料顯示,截至6月13日的過去一個星期,非洲新增病例超過11.65萬宗,高於前一周的近9.1萬宗。世衛非洲區域主任莫提早前說,限制措施鬆懈,加上非洲南部現時天氣轉寒,以及有多種病毒變體出現,導致非洲大陸近期病例激增。

責任編輯:潘曉豐