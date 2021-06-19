【港股追蹤】復星醫藥旗下腫瘤藥獲批 進行第一期臨床試驗

復星醫藥（02196）公布，集團旗下的控股公司復創醫藥所研發的FCN-098膠囊獲國家藥品監督管理局批准進行臨床試驗。該藥將應用於晚期惡性腫瘤治療，復星計劃在具備有關條件後於內地開展該新藥的第一期臨床試驗。復星醫藥昨日無升跌，收報55.2元，成交5.3億元。

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該新藥為集團自研的第二代TRK小分子抑制劑，主要應用於NTRK基因變異的晚期實體瘤。截至5月，集團已就研發該新藥投入約1716萬元人民幣。

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月內，復星旗下有多項新腫瘤藥獲批進入臨床試驗階段，包括治療成人和兒童I型神經纖維瘤病(NF1)的FCN-159獲FDA的臨床試驗許可；用於治療HER2陰性、局部復發或轉移性乳腺癌的Balixafortide亦獲國家藥品監督管理局批准進行臨床試驗。

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