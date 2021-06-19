  • 32°C
香港時間 : 2021619日 (六) 15:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】復星醫藥旗下腫瘤藥獲批 進行第一期臨床試驗

股樓投資 14:52 2021/06/19

分享：

復星醫藥（02196）公布，集團旗下的控股公司復創醫藥所研發的FCN-098膠囊獲國家藥品監督管理局批准進行臨床試驗。該藥將應用於晚期惡性腫瘤治療，復星計劃在具備有關條件後於內地開展該新藥的第一期臨床試驗。復星醫藥昨日無升跌，收報55.2元，成交5.3億元。

【中芯981】晶圓產能供不應求 高盛重申中芯買入評級  詳情請看[下一頁]

該新藥為集團自研的第二代TRK小分子抑制劑，主要應用於NTRK基因變異的晚期實體瘤。截至5月，集團已就研發該新藥投入約1716萬元人民幣。

長汽傳有意收購 平治母公司巴西廠房  詳情請看[下一頁]

月內，復星旗下有多項新腫瘤藥獲批進入臨床試驗階段，包括治療成人和兒童I型神經纖維瘤病(NF1)的FCN-159獲FDA的臨床試驗許可；用於治療HER2陰性、局部復發或轉移性乳腺癌的Balixafortide亦獲國家藥品監督管理局批准進行臨床試驗。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

【改道行駛】由明日起 8條龍運巴士線改經屯門赤鱲角隧道公路

下一篇文章

聖路易斯聯儲銀行行長料明年底首次加息 籲留意通脹風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋