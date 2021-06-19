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聖路易斯聯儲銀行行長料明年底首次加息 籲留意通脹風險

股樓投資 14:52 2021/06/19

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近日美聯儲議息後，預期加息時間將提前至2023年。於明年議息有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德指，料明年底會進行首次加息，較市場所預期的2023年為早。

【中芯981】晶圓產能供不應求 高盛重申中芯買入評級  詳情請看[下一頁]

他期望今年經濟能重啟，料經濟及通脹表現會較預期佳。目前整體都是好消息，預計全年通脹約3%，明年為2.5%。他又指，雖然市場表現良好，但需留意通脹風險，故將待明年底才加息，以對市場作觀察。

長汽傳有意收購 平治母公司巴西廠房   詳情請看[下一頁]

聯儲局較早時發表的議息聲明，將今年經濟增長幅度由6.5%，上調至7%。

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撰文 : 趙家盈

美股 經濟 加息 美國聯儲局 通脹 議息 銀行

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