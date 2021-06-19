【零售科技】港企針對市場變革　訂製各場景方案添應用

▲ 零售業紛紛引入先進科技協助布局，專門開發零售趨勢分析系統的港企TradeMonday近日亦陸續為電子商務平台、購物商場、零售商等場景訂製應用方案，拓展不同應用層面。

新冠肺炎疫情改變全球營商環境，顧客行為不斷演變，零售業紛紛引入先進科技協助布局，爭取市場佔有率。

有專門開發零售趨勢分析系統的港企TradeMonday，其業務總監黃偉傑分享，本港零售業自去年起因疫情而加速改革，瞄準多渠道營銷，以及開發創新營運模式等需求，由此決定進軍香港及內地市場，協助部署零售轉型方案。而現時香港及內地的潛在客戶主要以購物商場為主，他指：

這些大型傳統商場一般希望在疫市中找到更完善的數據分析，尤其是市場營銷及租戶管理方面獲得更多建議，並尋求以更創新的方式，持續改善業務。

同時為應對業界數碼轉型趨勢，該企近日還陸續為電子商務平台、購物商場、零售商等場景訂製應用方案，拓展不同應用層面。

以歐美市場起步 進軍中港

該企早於2017年加入成為數碼港培育企業，由於當時歐美市場的大型超市較早採納零售科技方案，以及相對容易集資等因素，所以首先投入約3年時間及100萬港元，開發協助商戶優化營銷方案的雲端機器學習分析工具，並以歐美市場作起步點發展。

該企目前主要利用人工智能（AI）及機器學習（Machine Learning）技術，蒐集如電商平台、社交平台、流行趨勢等的數碼足迹（Digital Footprint）進行分析，為用戶提供採購及業務建議，並且可因應各場景訂製出合適的方案。他解釋，這些數據可用作分析甚麼產品符合客戶需求，發掘新產品市場，以及優化貨架產品等。

本地更加關注短期銷售 忽略數據洞察

雖然零售數碼轉型浪潮興起，不過他又提到，港商普遍對數據洞察概念仍然未了解，接受程度相對歐美市場緩慢，所以亦曾經令其推行方案時遇阻。他指：「本地公司更加關注短期銷售目標，而甚少考慮長遠的策略規劃。相比之下，大多國際企業、海外公司早已專注提升Data Insight（數據洞察），更會開放數據及洞察討論。」

他指出，幸好擁有早年於海外市場的拓展經驗，有不同開放數據助制定營銷策略的個案例子，可幫助與港商洽談時增說服力，同時更容易了解如何善用數據。而其近日為香港及內地商場訂製的新方案，針對市場營銷及租戶管理方面提供分析，以及預覽諮詢等，如建立專有的租戶評分系統，通過其社交平台、交易及流行趨勢數據來評估租戶潛力，以及推薦有潛力的品牌進駐購物商場，助提升競爭力。

擬申數碼港推廣 內地請人

此外，該企計劃最快於今年第四季進軍其他大灣區城市，續增加購物商場及零售分析方案落地應用，不斷提升技術，並將會申請數碼港的海外及內地市場推廣計劃以尋找更多資金，及參與業務拓展展會等機會。

在招攬人才方面，他透露，目前技術團隊來自香港、美國、印度，共有12人。另由於內地企業開放數據較為普及，更容易尋找合適的數據分析專才加入，所以未來亦將於內地進行招聘。

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記者：張寶燕