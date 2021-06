【京東618】結束18天促銷活動　京東銷售額逾3,438億元人民幣

一連18日的「618」促銷活動已正式結束,京東集團公布,其銷售額合共逾3,438億元人民幣,創下歷史最高紀錄。單品類下單金額方面,以手機、冷氣、個人電腦為最多。購買力最強的省市分別為廣東、北京與江蘇。

內地傳媒報道指出,京東促銷協助合作夥伴實現強勁增長,助力鄉村振興、促進就業、降低碳排放,為社會創造更多價值的最好體現。由6月1日至18日舉行「618」促銷活動,協助農村推銷農產是京東經營策略之一。

