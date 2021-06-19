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【京東618】結束18天促銷活動　京東銷售額逾3,438億元人民幣

理財智慧 13:14 2021/06/19

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一連18日的「618」促銷活動已正式結束，京東集團公布，其銷售額合共逾3,438億元人民幣，創下歷史最高紀錄。單品類下單金額方面，以手機、冷氣、個人電腦為最多。購買力最強的省市分別為廣東、北京與江蘇。

【電子消費券】八達通最後一期1,000元或能套現？陳茂波：能追查其使用範圍：【下一頁

內地傳媒報道指出，京東促銷協助合作夥伴實現強勁增長，助力鄉村振興、促進就業、降低碳排放，為社會創造更多價值的最好體現。由6月1日至18日舉行「618」促銷活動，協助農村推銷農產是京東經營策略之一。

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責任編輯：潘曉豐

經濟 京東（美：JD） 人民幣

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