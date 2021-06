受新冠肺炎疫情,歐盟今日(19日)在社交網站發文宣布,將香港、澳門、台灣,以美國等國家或地區,列入旅遊安全地區「白名單」或會逐步取消對該國家或地區的非必要旅遊入境限制,預料最快會在歐盟官方公報刊登後實施。

惟貼文中亦表示,各成員國依然可以設定額外的檢疫和檢測陰性條件;至中國內地方面,歐盟稱會逐步放寬內地旅客的入境限制,但需待內地方面作出互惠措施,才會同步放寬。

