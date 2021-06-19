美國Pokemon粉絲向任天堂寫信 冀出更多非二元性別精靈

二元性別定位以外的人士，其社會地位亦愈來愈受關注。美國有小孩向日本遊戲開發商任天堂寫信，希望任天堂旗下遊戲寵物小精靈（Pokemon），能為非二元性別人士推作相關角色，以照料他們的感受。任天堂其後回信指，將考慮推出更多無性別及非二元性別小精靈。

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非二元性別是指，部分人士的性別認同不單純屬男性或女性，甚至認為自己屬無性別人士，愈來愈多國家為非二元性別人士推出相應措施，以照料他們的需求。

美國有網民於Twitter發文指，其小孩是寵物小精靈粉絲，向該遊戲開發商任天堂親手寫信，希望寵物小精靈能推出非二元性別的寵物小精靈，希望照料更多非二元性別者感受。

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該網民指，美國任天堂其後回信給其孩子，讚賞他提出很好的主意，表示有各式各樣的寵物小精靈，所以擁有各種性別亦是理所當然。任天堂希望確保所有玩家在遊戲過程中感到被照顧及舒適，因此將會向相關部門反映孩子意見，會積極考慮其建議。該帖文引起廣泛迴響，並獲得逾7千個讚好。

事實上，寵物小精靈曾推出無性別及非二元性別小精靈，部分無性別小精靈包括夢夢、海星星、霹靂電球及百變怪。在Pokemon Go遊戲中，亦首次推出非二元性別角色Blanche。

責任編輯：郭麗明