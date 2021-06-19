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【電子消費券】盡量兼顧各人需要 陳茂波：5,000元可用於支付交通費

理財智慧 12:05 2021/06/19

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財政司司長陳茂波今日（19日）出席電台節目時表示，考慮到現時社會失業率仍偏高，故當局擴闊電子消費券的使用範圍至公共交通工具，盡量兼顧各人需要。

【電子消費券】八達通最後一期1,000元或能套現？陳茂波：能追查其使用範圍：【下一頁

【電子消費券】電子消費券7月4日開始接受申請 4大電子支付平台派發詳情一覽：【下一頁

他指出，電子消費券計劃其一個目標是推動電子支付的覆蓋率，並強調本港在消費層面的電子支付及網上銷售仍有很大增長空間，例如本港今年首4個月網上商品零售總額按年增長超過5成，惟慬佔全港總零售額的7%，其比例偏低。

市民可透過4個儲值支付工具領取電子消費券，其中支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK將分2期派發；而八達通則分3期。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

電子消費券 經濟 編輯 失業率 電子支付 交通

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