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【海外僱員】或令經濟復甦受阻 英國國內歐盟求職者大跌36%

環球政經 12:35 2021/06/19

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自英國去年1月正式退出歐盟，歐盟人士到英國工作不如以往方便，有英國研究發現，自脫歐後，英國國內的歐盟求職者大跌36%，當中以酒店、護理及倉務等行業跌幅最大。當地傳媒引述英國商業領袖表示，若缺乏海外僱員情況持續，將阻礙英國經濟復甦，未來商品及服務價格或會上漲。

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求職平台Indeed數據，指英國歐盟求職者數目較2019年平均下跌36%；其中酒店、護理及倉務管理等行業的低薪工作，求職數目更錄得有史以來最大跌幅41%。有研究指，英國脫歐後更加嚴格的移民限制是削弱歐盟求職者意願的主因，比新冠疫情影響更大。

相反，英國脫歐後，愛爾蘭居民仍享有在英國長期居留及工作待遇，故當地求職網站發現，來自愛爾蘭及非歐盟國家地區求職廣告點擊率僅下跌1%。

英國官方數據顯示，自2016年脫歐公投後，歐盟求職者數目有所減少，非歐盟求職者數目卻一直穩步上升，但仍不足填補空缺。自2019年底，估計約有130萬非英國籍員工離開英國。

 

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責任編輯：潘曉豐

愛爾蘭 脫歐 經濟 移民 英國

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