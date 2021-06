【海外僱員】或令經濟復甦受阻 英國國內歐盟求職者大跌36%

自英國去年1月正式退出歐盟,歐盟人士到英國工作不如以往方便,有英國研究發現,自脫歐後,英國國內的歐盟求職者大跌36%,當中以酒店、護理及倉務等行業跌幅最大。當地傳媒引述英國商業領袖表示,若缺乏海外僱員情況持續,將阻礙英國經濟復甦,未來商品及服務價格或會上漲。

求職平台Indeed數據,指英國歐盟求職者數目較2019年平均下跌36%;其中酒店、護理及倉務管理等行業的低薪工作,求職數目更錄得有史以來最大跌幅41%。有研究指,英國脫歐後更加嚴格的移民限制是削弱歐盟求職者意願的主因,比新冠疫情影響更大。

相反,英國脫歐後,愛爾蘭居民仍享有在英國長期居留及工作待遇,故當地求職網站發現,來自愛爾蘭及非歐盟國家地區求職廣告點擊率僅下跌1%。

英國官方數據顯示,自2016年脫歐公投後,歐盟求職者數目有所減少,非歐盟求職者數目卻一直穩步上升,但仍不足填補空缺。自2019年底,估計約有130萬非英國籍員工離開英國。

