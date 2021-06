【HSBC】料除稅前虧損23億美元 滙豐將出售法國零售銀行業務

滙豐(00005)宣布,旗下HSBC Continental Europe(HBCE)在當地時間周五(18日)簽訂諒解備忘錄,決定出售位於法國的零售銀行業務,予美國私募股權公司Cerberus,預料有關交易將於2023年上半年完成。

是次出售計劃,或令集團出現約23億美元的除稅前虧損,以及7億美元的商譽減值;完成交易後,滙豐集團的有形淨資產值(包括預估損失但不包括無形資產減值)預計減少約22億美元。

其行政總裁祈耀年表示,集團出售法國零售銀行業務,得以大幅精簡歐洲大陸的業務,並讓集團能夠加快將歐洲批發銀行業務轉型的步伐。滙豐將致力維持作為歐洲大陸領先國際批發銀行的地位。

滙豐表示,巴黎仍將是滙豐在歐洲大陸的業務中心,未來會利用國際網絡在全球為各國客戶提供服務,並因應大型交易及資本走廊為跨境銀行流程提供支持。而投資管理及保險客戶亦將繼續通過仍屬 HBCE 旗下的有關業務提供服務。

