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【HSBC】料除稅前虧損23億美元 滙豐將出售法國零售銀行業務

理財智慧 12:18 2021/06/19

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滙豐（00005）宣布，旗下HSBC Continental Europe（HBCE）在當地時間周五（18日）簽訂諒解備忘錄，決定出售位於法國的零售銀行業務，予美國私募股權公司Cerberus，預料有關交易將於2023年上半年完成。

是次出售計劃，或令集團出現約23億美元的除稅前虧損，以及7億美元的商譽減值；完成交易後，滙豐集團的有形淨資產值（包括預估損失但不包括無形資產減值）預計減少約22億美元。

【另類投資】油價有望破百？　高盛列6隻首選石油生產商：【下一頁

【加密貨幣】高盛警告加密貨幣未滿足可投資條件　「不適合散戶投資者」：【下一頁

其行政總裁祈耀年表示，集團出售法國零售銀行業務，得以大幅精簡歐洲大陸的業務，並讓集團能夠加快將歐洲批發銀行業務轉型的步伐。滙豐將致力維持作為歐洲大陸領先國際批發銀行的地位。

滙豐表示，巴黎仍將是滙豐在歐洲大陸的業務中心，未來會利用國際網絡在全球為各國客戶提供服務，並因應大型交易及資本走廊為跨境銀行流程提供支持。而投資管理及保險客戶亦將繼續通過仍屬 HBCE 旗下的有關業務提供服務。

 

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責任編輯：潘曉豐

經濟 滙豐控股（00005） 法國 美元

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