【電子消費券】八達通最後一期1,000元或能套現？陳茂波：能追查其使用範圍

港府公布8月起分階段向市民發放5,000元電子消費券,財政司司長陳茂波今早(19日)出席電台節目時表示,若市民選擇使用八達通作為支付工具,當局將會分3期發放,首兩期各2,000元,而最後一期則為1,000元,並要求市民首兩期金額用完後才發放,惟該1,000元不會受限制用途及時限。

陳茂波承認,此做法可令市民將金額套現,「理論上係可以做到」,但強調政府及八達通公司在技術上,有能力追查最後一期消費券的使用範圍,但因不希望施加複雜的條款,為市民帶來麻煩。

財政預算案及稅務政策組主任王學玲指,即使八達通最後一期1,000元消費券不設限制,但相信大部分市民仍然會用於本地消費,沒有太大的誘因去套現。同時,為防止有市民故意利用退貨條款而將消費券套現,若以消費券購物後需要退貨,一般情況下會退回消費券,而非現金;如果消費券的使用期限即將屆滿,市民會獲發一張特設的消費券,惟使用期限只有1個月時間。

