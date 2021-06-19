  • 31°C
香港時間 : 2021619日 (六) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】八達通最後一期1,000元或能套現？陳茂波：能追查其使用範圍

理財智慧 11:53 2021/06/19

分享：

港府公布8月起分階段向市民發放5,000元電子消費券，財政司司長陳茂波今早（19日）出席電台節目時表示，若市民選擇使用八達通作為支付工具，當局將會分3期發放，首兩期各2,000元，而最後一期則為1,000元，並要求市民首兩期金額用完後才發放，惟該1,000元不會受限制用途及時限。

【電子消費券】新地旗下12間商場推「消費券賞上賞」集團預計暑假營業額上升15%：【下一頁

陳茂波承認，此做法可令市民將金額套現，「理論上係可以做到」，但強調政府及八達通公司在技術上，有能力追查最後一期消費券的使用範圍，但因不希望施加複雜的條款，為市民帶來麻煩。

【電子消費券】電子消費券7月4日開始接受申請 4大電子支付平台派發詳情一覽：【下一頁

財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，即使八達通最後一期1,000元消費券不設限制，但相信大部分市民仍然會用於本地消費，沒有太大的誘因去套現。同時，為防止有市民故意利用退貨條款而將消費券套現，若以消費券購物後需要退貨，一般情況下會退回消費券，而非現金；如果消費券的使用期限即將屆滿，市民會獲發一張特設的消費券，惟使用期限只有1個月時間。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 八達通 電子支付 財政司

上一篇文章

【電子消費券】盡量兼顧各人需要 陳茂波：5,000元可用於支付交通費

下一篇文章

【酒遍世界@iM網欄】匯集了超過五分之一的法國A.O.C 勃根地（Burgundy）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折