【儲局議息】儲局官員布拉德料最早2022年底加息　透露鮑威爾開始討論縮減買債

▲ 儲局官員布拉德料最早2022年底加息

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）接受CNBC訪問時表示，由於美國通脹上升快於此前預測，預期2022年底將開始加息。這預測快於聯邦公開市場委員會日前的預期，即委員會的預期中值為2023年最多加息兩次。而且，布拉德透露，主席鮑威爾在上次會議上開啟了縮減購債規模的討論，隨後將進行更深入的討論。

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值得留意是，布拉德於今年並非聯邦公開市場委員會的投票成員之一，但明年他將會有投票權。

布拉德表示，「我們預期今年為好的一年，好的（經濟）重啟，但今年是比我們預期還要大的一年，通脹上升高於我們預期」，因此，儲局言論傾向「鷹派」以控制通脹壓力屬正常。

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聯邦公開市場委員會日前對今年核心PCE物價指數的預測，由3月時的2.2%上調至3%。布拉德也預期，今年通脹率達3%，今年為2.5%。

布拉德指，重啟期間，經濟增長快速是好消息。惟他警告指，這增長會帶來快於預期的通脹，並會出現價格壓力的上行風險。從部份指標來看，價格壓力正處於1980年代初以來的最高水平。

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編輯：袁諾曦