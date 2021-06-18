  • 30°C
香港時間 : 2021619日 (六) 00:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【挾倉潮】美股四巫日迷因股作怪　市場列舉16隻挾倉新目標

股市 23:27 2021/06/18

分享：

美股四巫日迷因股作怪　市場列舉16隻挾倉新目標

今年初美國散戶大戰華爾街，令美股在四巫日時形成挾空大戰。有市場分析以沽空比例至少達25%，以及平倉日子至少需要十日作為條件，列舉16隻挾空倉目標，不少股份的做空比率高達三成。

不過，被視為頭號迷因股的GameStop（美：GME）以及AMC院線（美：AMC）均不在名單之中，以GameStop為例，其空倉佔比僅得20.96%，遠低於1月26日時的138%，僅需1.5日已經能夠完成平倉。

以下為16隻挾倉股名單：

公司名稱 股票代號 空倉佔比（%） 現價（美元） 變幅（%）
GEO Group Inc. GEO 35.8 7.81 +8.5
Ontrak Inc. OTRK 33.18 33.88 -2.9
PetMed Express PETS 32.7 32.12 -1.2
Esperion Therapeutics ESPR 32.4 24.35 -1.8
Altimeter Growth Corp AGC 31.88 11.7 -0.4
ThredUp Inc. TDUP 30.65 26.795 -3.6
Fulgent Genetics FLGT 30.27 79.42 +4.9
Canoo Inc. GOEV 29.53 10.11 +1.8
Albertsons Companies ACI 28.6 19.06 -1.1
CEL-SCI Corporation CVM 25.71 21.79 +1.3
AMC Networks AMCX 25.58 61.7 +0.1
Tootsie Roll Industries TR 25.53 32.1 -2.2
B&G食品 BGS 25.33 32.59 -2.5
CarParts.com PRTS 25.07 18.59 +2.1
Inovio Pharmaceuticals INO 24.87 8.56 -3
Cortexyme Inc. CRTX 24.79 53.76 +4.1

相關文章：【美股市況】四巫日AMC上演挾空倉大戰　儲行言論更鷹　道指曾跌500點　納指跌0.7%　美滙升見92.2（不斷更新）

美SEC查WSB股波動　AMC院綫升幅收窄至15%　成交仍達194億美元

記者：梁安琪

美股 AMC（美：AMC） 股票 GameStop（美：GME）

上一篇文章

【儲局議息】儲局官員布拉德料最早2022年底加息　透露鮑威爾開始討論縮減買債

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港2%　騰訊ADR再守600關　夜期跌194點　北水吸資逾11億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元