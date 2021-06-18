【挾倉潮】美股四巫日迷因股作怪　市場列舉16隻挾倉新目標

上一篇文章
【儲局議息】儲局官員布拉德料最早2022年底加息 透露鮑威爾開始討論縮減買債
今年初美國散戶大戰華爾街，令美股在四巫日時形成挾空大戰。有市場分析以沽空比例至少達25%，以及平倉日子至少需要十日作為條件，列舉16隻挾空倉目標，不少股份的做空比率高達三成。
不過，被視為頭號迷因股的GameStop（美：GME）以及AMC院線（美：AMC）均不在名單之中，以GameStop為例，其空倉佔比僅得20.96%，遠低於1月26日時的138%，僅需1.5日已經能夠完成平倉。
以下為16隻挾倉股名單：
|公司名稱
|股票代號
|空倉佔比（%）
|現價（美元）
|變幅（%）
|GEO Group Inc.
|GEO
|35.8
|7.81
|+8.5
|Ontrak Inc.
|OTRK
|33.18
|33.88
|-2.9
|PetMed Express
|PETS
|32.7
|32.12
|-1.2
|Esperion Therapeutics
|ESPR
|32.4
|24.35
|-1.8
|Altimeter Growth Corp
|AGC
|31.88
|11.7
|-0.4
|ThredUp Inc.
|TDUP
|30.65
|26.795
|-3.6
|Fulgent Genetics
|FLGT
|30.27
|79.42
|+4.9
|Canoo Inc.
|GOEV
|29.53
|10.11
|+1.8
|Albertsons Companies
|ACI
|28.6
|19.06
|-1.1
|CEL-SCI Corporation
|CVM
|25.71
|21.79
|+1.3
|AMC Networks
|AMCX
|25.58
|61.7
|+0.1
|Tootsie Roll Industries
|TR
|25.53
|32.1
|-2.2
|B&G食品
|BGS
|25.33
|32.59
|-2.5
|CarParts.com
|PRTS
|25.07
|18.59
|+2.1
|Inovio Pharmaceuticals
|INO
|24.87
|8.56
|-3
|Cortexyme Inc.
|CRTX
|24.79
|53.76
|+4.1
相關文章：【美股市況】四巫日AMC上演挾空倉大戰 儲行言論更鷹 道指曾跌500點 納指跌0.7% 美滙升見92.2（不斷更新）
美SEC查WSB股波動 AMC院綫升幅收窄至15% 成交仍達194億美元
記者：梁安琪