【挾倉潮】美股四巫日迷因股作怪　市場列舉16隻挾倉新目標

▲ 美股四巫日迷因股作怪 市場列舉16隻挾倉新目標

今年初美國散戶大戰華爾街，令美股在四巫日時形成挾空大戰。有市場分析以沽空比例至少達25%，以及平倉日子至少需要十日作為條件，列舉16隻挾空倉目標，不少股份的做空比率高達三成。

不過，被視為頭號迷因股的GameStop（美：GME）以及AMC院線（美：AMC）均不在名單之中，以GameStop為例，其空倉佔比僅得20.96%，遠低於1月26日時的138%，僅需1.5日已經能夠完成平倉。

以下為16隻挾倉股名單：

公司名稱 股票代號 空倉佔比（%） 現價（美元） 變幅（%） GEO Group Inc. GEO 35.8 7.81 +8.5 Ontrak Inc. OTRK 33.18 33.88 -2.9 PetMed Express PETS 32.7 32.12 -1.2 Esperion Therapeutics ESPR 32.4 24.35 -1.8 Altimeter Growth Corp AGC 31.88 11.7 -0.4 ThredUp Inc. TDUP 30.65 26.795 -3.6 Fulgent Genetics FLGT 30.27 79.42 +4.9 Canoo Inc. GOEV 29.53 10.11 +1.8 Albertsons Companies ACI 28.6 19.06 -1.1 CEL-SCI Corporation CVM 25.71 21.79 +1.3 AMC Networks AMCX 25.58 61.7 +0.1 Tootsie Roll Industries TR 25.53 32.1 -2.2 B&G食品 BGS 25.33 32.59 -2.5 CarParts.com PRTS 25.07 18.59 +2.1 Inovio Pharmaceuticals INO 24.87 8.56 -3 Cortexyme Inc. CRTX 24.79 53.76 +4.1

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記者：梁安琪