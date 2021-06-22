【專家看法】跨境理財通如箭在弦 金融業翻天變化？ 港大學者孟茹靜：理財通推動人民幣國際化

過去一年多疫情肆虐全球，重創香港各行各業，但中國早於去年中已出現強勁復蘇，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，近年中央力拓大灣區，各界早已瞄準這塊大「肥肉」。人口逾7,000萬的大灣區，是全國最富裕的地區之一，國民生產總值超過1.6萬億美元，自中央於2019年2月提出大灣區跨境理財通的構想後，本港銀行及金融界一直翹首以待。

及至今年5月初，內地監管機構發布「跨境理財通」業務試點的實施細則，意味距離正式推出如箭在弦。「跨境理財通」快將推出，對鞏固香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位，起了重要作用，也為本港資產及財富管理行業提供巨大的增長機遇。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【裝修設計】空姐+金融才俊一家三口嚮往日系無印風 設計師巧妙加入卡座式飯廳 完美打造溫暖感爆燈之家，詳見【下一頁】

「跨境理財通」開通在即，究竟如何為本港金融界帶來重大機遇？又怎樣進一步確定香港國際金融中心的地位進一步確定？本刊請來香港大學金融系副教授（教學）、香港大學金融學碩士課程總監孟茹靜博士為大家詳細分析。加入香港大學達17年的孟博士，她教授的課程包括國際資本市場、投資學及數理金融學，她也曾為多家中國龍頭企業如海航集團、招商銀行（03968）、中國工商銀行（01398）等的高級管理層進行培訓，對中港兩地金融及銀行體制非常熟悉。

【電子消費券】電子消費券7月4日開始接受申請 4大電子支付平台派發詳情一覽，詳見【下一頁】

孟博士認為，疫情持續已有一段時間，大灣區的跨境理財通如果能夠盡快推出的話，對市場來說必定有提振作用。她表示，跨境理財通的最大意義，是有助人民幣走向國際化的重要的一步。她表示，根據目前推出的細則，人民幣將於境外兌換，「人民幣的兌換應該主要在香港，那就代表以離岸人民幣市場來兌換，這樣可以促進香港作為離岸人民幣中心的發展。」



她解釋指，現時不少港人持有人民幣，但市場以人民幣計價的金融產品數量較少，「如現在銀行人民幣存款定期的利率很低，6個月的年度化利率應該是1.55厘左右。另外市場也只有少量以人民幣計價的債券，要將該筆人幣資產保值有一定難度。」如跨境理財通推出，香港居民的投資渠道會增加，可以利用手頭人民幣去作出理財及投資，為人民幣增值，這個會促進市場對人民幣的需求。

【全球排名】本港蟬聯全球外派僱員生活費用最高 惟紐約跌出三甲排名第四，詳見【下一頁】

不止是香港居民，未來內地投資者及國際投資者也會買入以人民幣計價、由香港銀行推出的理財產品，「換言之，不管是個人機構，香港的居民還是海外投資者，對人民幣的需求都可能有所增加，促進人民幣國際化的發展。」



跨境理財通快將推出，整個金融界也密切期待，孟博士也認同理財通將對香港的金融業有很大的利好作用。「首先是多個行業會受惠於此，業務及客人將會有所增長，其中銀行業將會最直接受惠，這由於三地（粵港澳）的居民購可購買對方銀行推出的產品。」除了銀行業，她相信整個金融業的產業鏈上的其他行業也會受惠，如資產管理公司、保險業，以及金融科技業。同時，也帶動其他周邊行業，如為會計行業、律師行業等專業機構帶來可觀的客源，因此對整個金融業來說也有促進作用。

同時，她認為跨境理財通也會促進金融科技的發展，「跨境理財通涉及跨境結算、跨境支付、跨境資金的風險管理及跨境銷售，這些都需要科技來實行，故也會推動本港金融科技的發展。」

孟博士更認為，長遠而言，跨境理財通有助提升香港本地生產總值（GDP），她指出，香港的GDP中，約有80%至90%來自服務業貢獻，本港的四大經濟支柱分別包括金融服務、旅遊、貿易及物流和專業及工商業支援服務，其中金融服務業佔重要比重，「如果跨境理財通推出，金融業有了新發展，也有了更多的客源、資金業務，這對香港的GDP有一定的貢獻，未來將會對GDP有所推動。」

以上資料輯錄自《iMoney Focus》712期封面故事。

【筍盤推介】背山面海老牌豪宅屋苑 罕有特色平台放盤實用率超高 低水價放售，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍