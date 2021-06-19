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【中芯981】晶圓產能供不應求 高盛重申中芯買入評級

股樓投資 05:41 2021/06/19

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近日外電消息傳出主管國家經濟事務的國務院副總理劉鶴，將領導第三代晶片的研發和製造項目，加上內媒報道因產能供不應求，內地晶圓代工廠第三季度報價最高將上調30%，遠高於市場預期的15%，個別晶片股近日再度造好。其中內地龍頭晶代工廠商中芯(00981)，獲高盛看好其產品具強勁需求下可享受良好的價格趨勢，重申其買入評級，目標價33元。中芯周五收報24.4元，上升0.4%。

長汽傳有意收購 平治母公司巴西廠房  詳情請看 [下一頁

高盛認為，電子消費品對  wifi和藍芽晶片需求增加，將有利中芯40納米晶圓銷情，推動今明兩年的收益增長。該行估計，中芯今年40納米芯片收入料按年增加32%，明年再增加27%。40納米芯片的收入比重料升至18%。

【大行點睇】花旗五大原因看好比亞迪 籲現階段吸納 全日再升逾4%  詳情請看 [下一頁 ]

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撰文 : 李尚毅

中芯國際（00981） 港股

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