【中芯981】晶圓產能供不應求 高盛重申中芯買入評級

近日外電消息傳出主管國家經濟事務的國務院副總理劉鶴，將領導第三代晶片的研發和製造項目，加上內媒報道因產能供不應求，內地晶圓代工廠第三季度報價最高將上調30%，遠高於市場預期的15%，個別晶片股近日再度造好。其中內地龍頭晶代工廠商中芯(00981)，獲高盛看好其產品具強勁需求下可享受良好的價格趨勢，重申其買入評級，目標價33元。中芯周五收報24.4元，上升0.4%。

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高盛認為，電子消費品對 wifi和藍芽晶片需求增加，將有利中芯40納米晶圓銷情，推動今明兩年的收益增長。該行估計，中芯今年40納米芯片收入料按年增加32%，明年再增加27%。40納米芯片的收入比重料升至18%。

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