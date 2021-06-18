【新股IPO】優然牧業9858首日掛牌跌11.9% 一手帳面蝕830元

優然牧業（09858）今日掛牌，惟股價甫開市已低開10%見6.28元，午後跌幅擴大跌逾23%，低見5.35元，尾市則呈V型反彈，高見6.33元，收市報6.15元，較招股價6.98元跌11.9%，全日成交2.048億股，涉資12.3億元；以每手1,000股計，一手帳面蝕830元。

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該股是次上市共發售逾7.15億股，其中公開發售部份錄得超額認購2.73倍，一手中籤率80%；其招股範圍介乎6.98元至8.66元，並以招股下限定價。是次集資所得，主要用作撥付未來兩年投資項目、購買奶牛及擴大內部銷售團隊等。

優然牧業業務覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產乳業上游全產業鏈。按2020年收入計，公司是內地規模最大乳業上游綜合產品和服務提供商。

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記者：張以正