【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】柏柏爾民族服飾 色彩斑斕

今日下午穆罕默德不知去了那裏，我待在房中整理衣服。不久，穆罕默德的二嫂路過房門叫我，她滔滔不絕的說話，可惜我聽不明白。大家指手畫腳後，她拉著我到客廳，原來大嫂亦在客廳等候，她們預備了兩款頭巾，想幫我「扮靚靚」，我惟有乖乖坐下，任她們二人擺佈。

看見她們細心地幫我披上頭巾，又忙著和我拍照。她們二人咕嚕咕嚕地說，我不明白她的意思。我估計她們非常欣賞這個頭飾，最後二嫂將頭巾送給我。此時，穆罕默德從外返來，又拉著我開車到到山丘拍照，他又興高采烈坐在地上在幼沙繪畫圖案，我倆望著美麗夕陽落幕。

晚上回家，洗澡後正打算休息時，穆罕默德的妹妹（Khadija）步入房間，分享她電話內的相片。不久，她又拉著我到客廳。哈哈，原來今次輪到她想為我扮靚，她拿了不少特色的衣服及飾物，悉心為我打扮，而穆罕默德的媽媽一直在旁指導。這些服裝，其中一條腰飾的顏色非常艷麗，也非常漂亮，原來是媽媽一針一線編織，具有民族色彩。

不知花了多久時間，這身裝扮大功告成，妹妹忙著指導我擺出不同姿勢拍攝影相，我看見她開心的程度，比我更雀躍。原來這色彩斑斕的服飾是柏柏爾女性出席喜慶場合及結婚時穿著的，不少女性都擁有一套特色的服裝。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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