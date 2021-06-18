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【滙豐HSBC】滙豐宣布出售法國零售銀行業務　料產生23億美元除稅前虧損

股市 22:25 2021/06/18

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滙豐宣布出售法國零售銀行業務，料產生23億美元除稅前虧損

滙豐HSBC （00005） 宣布，旗下HSBC Continental Europe（HBCE）已於今日簽訂諒解備忘錄，將出售法國零售銀行業務，予美國私募股權公司Cerberus，有關交易預期將在2023年上半年完成。

滙豐估計，出售將會令集團產生約23億美元的除稅前虧損，以及7億美元的商譽減值。交易完成後，滙豐集團的有形淨資產值（包括預估損失但不包括無形資產減值）預計減少約22億美元。另外，基於滙豐去年底的風險加權資產，集團綜合普通股權一級資本比率預計將下跌15個基點。

是次出售的相關業務，包括一個由244家零售分行組成的網絡，截至去年底，共為80萬名客戶提供服務，相關業務的客戶貸款結欠為262億美元，客戶存款結餘為231億美元，信貸風險加權資產為71億美元，預計大約3900名HBCE僱員，將根據相關法律隨同業務轉調。

行政總裁祈耀年表示，集團出售法國零售銀行業務，得以大幅精簡歐洲大陸的業務，並讓集團能夠加快將歐洲批發銀行業務轉型的步伐。滙豐將致力維持作為歐洲大陸領先國際批發銀行的地位。

滙豐表示，巴黎仍將是滙豐在歐洲大陸的業務中心，未來會利用國際網絡在全球為各國客戶提供服務，並因應大型交易及資本走廊為跨境銀行流程提供支持。而投資管理及保險客戶亦將繼續通過仍屬 HBCE 旗下的有關業務提供服務。

相關文章：滙豐據報同意向美基金Cerberus　出售法國零售部門

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