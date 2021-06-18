放盤勁劈120萬　日出康城緻藍天三房套1,000萬成交　業主6年賺52%

樓價向升，業主叫價多數傾向強硬，但亦有業主劈價賣樓的個案。利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳日出康城緻藍天有單位業主劈價120萬元售樓，議幅逾一成。

成交單位為緻藍天2座中層LC室，實用面積約739平方呎，屬三房套連儲物室間隔。業主原叫價1,120萬元，經議價後減價120萬元或約10.7%，以1,000萬元成功沽出，實用呎價約13,532元。

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據了解，原業主於2015年4月，以約658.5萬元購入單位，持貨至今約6年，現轉手帳面獲利約341.5萬元，單位升值約52%。

蔡庭勇補充，買家是區內換樓客，購入單位用作自用考慮，睇樓一次後經過一輪議價及考慮後拍板買入。另外，緻藍天現時約有90個單位放售，叫價由1,050萬元起。

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