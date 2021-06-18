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長汽傳有意收購 平治母公司巴西廠房

股樓投資 23:49 2021/06/18

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外電引述消息人士指，正在尋求海外投資機遇的長城汽車(02333)，正考慮收購著名汽車品牌平治母公司戴姆勒，旗下位於巴西的一家工廠，知情人士透露，兩家公司正就潛在交易進行談判，交易金額可能達數億美元。長汽周五收報23.4元，大升6.8%。

【異動股】湖北氣爆事件　中國燃氣急跌14%後停牌　大摩料其股價將受壓直至調查完結   詳情請看【下一頁

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知情人士又指，相關磋商仍在進行中，惟交易仍存變數，兩家公司也有可能決定不尋求交易。長城汽車的代表無法立即置評。戴姆勒的一位發言人表示，該公司繼續針對工廠研究不同方案，但拒絕進一步置評。

另外，大摩日前發表報告指，雖然長汽正處於強勁的產品周期中，但預期將會維持溫和的月度銷售，並指眾多新車型的推出所帶來的稀釋效應，認為當中的負面影響或早已浮現，將會對短期內股價造成影響，因此給予該股「減持」評級，目標價16元。

【物管股】摩通看好物管股短期仍有兩成上升空間 行業中首選呢4隻股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

長城汽車（02333） 港股

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