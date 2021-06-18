  • 30°C
香港時間 : 2021618日 (五) 22:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

父親節周末睇樓量微升1.4%　美聯：低息利樓市

股樓投資 21:17 2021/06/18

分享：

據美聯物業分行統計，本周末（6月19日至20日）15個指標屋苑預約睇樓量錄得約564組，較上周末約556組升約1.4%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局日前公布聯邦基金利率維持不變，意味低息環境持續，為樓市帶來支持，加上市場資金充裕，資金持續湧入樓市，市民入市意欲高企，帶動本周末二手準買家睇樓興致。他續指，本周末適逢父親節，預約睇樓量仍維持高水平，其中新界區不少屋苑受惠於屯馬綫月底全綫通車，交投氣氛向好，準買家紛紛出動積極「尋寶」，令該區睇樓量造好。布少明又形容屯馬綫為樓市「新引擎」，將為下半年樓市帶來新動力，加上疫情持續緩和，經濟表現逐步向好，樓價有望在短期內破頂。

延伸閱讀︰

【有相睇】覺得供抵過租 荃灣租客買綠楊新邨連裝修單位 742萬榮升業主【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

本周末續有新盤推售，吸納市場焦點，本周末港島區4個指標屋苑的預約睇樓量大致靠穩，錄約139組水平，與上周末相若。代理表示，普遍業主叫價合理，成交量保持活躍，本周末太古城、海怡半島及康怡花園預約睇樓量與上周末相若。而藍灣半島成交量較上月同期遜色，主要是區內已有不少筍盤被消化，以及新盤搶佔客源，睇樓量按周跌7.1%。

九龍區方面，7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約162組，按周表現平穩。其中，黃埔花園預約睇樓量持續活躍，暫錄約21組，按周升約5%；德福花園本周末預約睇樓量暫錄約19宗，按周升約5.6%。該區代理指，周末區內有新盤開售，刺激一二手交投，故樓市氣氛較為活躍。

延伸閱讀︰【樓市故事】單位望正志蓮淨苑　上車客即睇即買【下一頁

新界區4個指標屋苑睇樓量按周升約3.1%，錄約263組。屯馬綫快將全綫通車，加上區內有柏傲莊III熱賣，部分向隅客回流二手市場，交投氣氛繼續向好，嘉湖山莊本周末預約睇樓錄約115組，按周升約4.5%；沙田第一城本周末睇樓量錄約50組，按周升約11.1%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】低層都有開揚海景　買家斥1,082萬買海之戀兩房戶　呎價20,112元
2021/06/17
【有相睇】低層都有開揚海景　買家斥1,082萬買海之戀兩房戶　呎價20,112元
【有相睇】覺得供抵過租　荃灣租客買綠楊新邨連裝修單位　742萬榮升業主
今日
【有相睇】覺得供抵過租　荃灣租客買綠楊新邨連裝修單位　742萬榮升業主
【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬
2021/06/17
【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬
【屋苑圖輯】元朗瑧頤引入中國風　融合四合院及青磚元素
今日
【屋苑圖輯】元朗瑧頤引入中國風　融合四合院及青磚元素

你可能感興趣

【有相睇】低層都有開揚海景　買家斥1,082萬買海之戀兩房戶　呎價20,112元
23:09 2021/06/17
【有相睇】低層都有開揚海景　買家斥1,082萬買海之戀兩房戶　呎價20,112元
【有相睇】覺得供抵過租　荃灣租客買綠楊新邨連裝修單位　742萬榮升業主
今日 21:10
【有相睇】覺得供抵過租　荃灣租客買綠楊新邨連裝修單位　742萬榮升業主
【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬
20:11 2021/06/17
【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬
私人屋苑 二手市場 布少明 美聯物業

上一篇文章

【傳統工藝】認識九大非遺藝術 K11 Art Mall展出逾500件本土創作作品

下一篇文章

【澳門旅客】5月入境旅客人數按年增逾50倍 澳門旅遊業見底在望？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱