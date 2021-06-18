父親節周末睇樓量微升1.4%　美聯：低息利樓市

據美聯物業分行統計，本周末（6月19日至20日）15個指標屋苑預約睇樓量錄得約564組，較上周末約556組升約1.4%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局日前公布聯邦基金利率維持不變，意味低息環境持續，為樓市帶來支持，加上市場資金充裕，資金持續湧入樓市，市民入市意欲高企，帶動本周末二手準買家睇樓興致。他續指，本周末適逢父親節，預約睇樓量仍維持高水平，其中新界區不少屋苑受惠於屯馬綫月底全綫通車，交投氣氛向好，準買家紛紛出動積極「尋寶」，令該區睇樓量造好。布少明又形容屯馬綫為樓市「新引擎」，將為下半年樓市帶來新動力，加上疫情持續緩和，經濟表現逐步向好，樓價有望在短期內破頂。

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本周末續有新盤推售，吸納市場焦點，本周末港島區4個指標屋苑的預約睇樓量大致靠穩，錄約139組水平，與上周末相若。代理表示，普遍業主叫價合理，成交量保持活躍，本周末太古城、海怡半島及康怡花園預約睇樓量與上周末相若。而藍灣半島成交量較上月同期遜色，主要是區內已有不少筍盤被消化，以及新盤搶佔客源，睇樓量按周跌7.1%。

九龍區方面，7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約162組，按周表現平穩。其中，黃埔花園預約睇樓量持續活躍，暫錄約21組，按周升約5%；德福花園本周末預約睇樓量暫錄約19宗，按周升約5.6%。該區代理指，周末區內有新盤開售，刺激一二手交投，故樓市氣氛較為活躍。

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新界區4個指標屋苑睇樓量按周升約3.1%，錄約263組。屯馬綫快將全綫通車，加上區內有柏傲莊III熱賣，部分向隅客回流二手市場，交投氣氛繼續向好，嘉湖山莊本周末預約睇樓錄約115組，按周升約4.5%；沙田第一城本周末睇樓量錄約50組，按周升約11.1%。

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