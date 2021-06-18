  • 30°C
香港時間 : 2021618日 (五) 22:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】疫情打撃中港消費 永旺發盈警料虧損擴大逾一倍

股樓投資 21:54 2021/06/18

分享：

永旺（00984）收市後公布，因受到疫情影響，公司料今年上半年股東應佔虧損將介乎1.7億元至1.9億元，去年同期則虧損0.72億元，按年擴大136.1%至163.9%。永旺今日跌3.7%，收報1.81元。

【物管股】摩通看好物管股短期仍有兩成上升空間 行業中首選呢4隻股  詳情請看[下一頁]

永旺指，上半年未有如去年般收到香港及內地政府派發的同等金額補貼，同時疫情改變了顧客的生活方式及消費習慣，使進口商品的銷售受到影響，特別是冷凍食品及生鮮貨品，加上內地業務收益減少，故公司的虧損進一步擴大。

公司續指，上半年內經濟復甦步伐緩慢，而政府就疫情實施的社交距離措施亦對本地經營業績帶來打撃。近日，廣東省的新冠病毒確診數字上升，使民眾外出購物的意慾下降，大大打撃消費情緒，使期內虧損擴大。

【異動股】安踏發盈喜　同日多間大行看好　股價急升逾6%創新高  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

港股 經濟 補貼 食品 永旺（00984） 銷售 香港 廣東省

上一篇文章

【iM人物專訪】 下半年美國經濟強勁增長 聯儲局或明年9月停買債

下一篇文章

放盤勁劈120萬　日出康城緻藍天三房套1,000萬成交　業主6年賺52%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱