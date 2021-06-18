【港股追蹤】疫情打撃中港消費 永旺發盈警料虧損擴大逾一倍

永旺（00984）收市後公布，因受到疫情影響，公司料今年上半年股東應佔虧損將介乎1.7億元至1.9億元，去年同期則虧損0.72億元，按年擴大136.1%至163.9%。永旺今日跌3.7%，收報1.81元。

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永旺指，上半年未有如去年般收到香港及內地政府派發的同等金額補貼，同時疫情改變了顧客的生活方式及消費習慣，使進口商品的銷售受到影響，特別是冷凍食品及生鮮貨品，加上內地業務收益減少，故公司的虧損進一步擴大。

公司續指，上半年內經濟復甦步伐緩慢，而政府就疫情實施的社交距離措施亦對本地經營業績帶來打撃。近日，廣東省的新冠病毒確診數字上升，使民眾外出購物的意慾下降，大大打撃消費情緒，使期內虧損擴大。

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