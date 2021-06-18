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【澳門旅客】5月入境旅客人數按年增逾50倍 澳門旅遊業見底在望？

股樓投資 21:12 2021/06/18

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澳門統計暨普查局公布，今年5月入境旅客人數按月增加9%至86.6萬人次，按年增幅達到52.7倍，留宿旅客及不過夜旅客分別為47.4萬人次及39.2萬人次，旅客平均逗留時間為1.6日，按年減少3.7日。

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當局又指，中國內地旅客按年增加52.8倍至79.5萬人次，當中個人遊旅客達到33.6萬人次，大灣區珠三角9個城市旅客達到43萬人次，當中近半來自珠海市，而香港及台灣地區旅客則分別有6.43萬人次及6,363人次。

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港 中國 珠海 大灣區 經濟 澳門

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