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【有相睇】覺得供抵過租　荃灣租客買綠楊新邨連裝修單位　742萬榮升業主

股樓投資 21:10 2021/06/18

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低息環境持續，部份租客意欲由租轉買，寧願自己買樓做業主，免得月月交租「幫人供樓」。中原地產荃灣綠楊分行市務經理麥耀倫表示，樓市暢旺，二手市場開始缺盤，買家怕遲買會貴，紛紛加快入市。綠楊新邨最近有單位以742萬元沽出，買家由租屋變買樓，榮升區內業主。

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上述單位為綠楊新邨S座高層6室，實用面積445平方呎，兩房間隔，叫價750萬元，議價後以742萬元成交，實用呎價16,674元。麥耀倫指，買家為區內租客，有感低息環境下租樓並不划算，加上眼見樓市今年重拾升勢，驚遲買更貴，決定加快買樓上車。買家鍾情綠楊新邨屬鐵路盤，樓價合亦預算，單位又連雅致裝修，睇樓一次立即決定承接。

據了解，原業主則於2014年以440萬元購入單位，現轉手賬面獲利302萬元，單位期內升值約69%。

資料顯示，綠楊新邨於1983年開始入伙，樓齡38年，共提供4,056伙，實用面積約445至582平方呎。屋苑位於荃灣站上蓋，交通方便，附近設多個大型商場，生活配套一龐俱全，向來受用家歡迎。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 中原地產 綠楊新邨 荃灣

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