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【物管股】摩通看好物管股短期仍有兩成上升空間 行業中首選呢4隻股

股樓投資 21:02 2021/06/18

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摩通發表對內地物管股發表最新研究報告，預期直至8月初，內地物管股股價仍將有約20%的上升空間。該行指，板塊經歷逾兩個月窄幅上落後，料7月期間各物管股將接連公布盈喜，推動板塊股價上升。該行預計，於該行追蹤的15間物管公司中，有10間將公布盈喜，料行業上半年平均盈利增長可達57%。

該行建議，於未來一個月沽內房股同時買入物管股，內房股中，建議沽碧桂園（02007）、萬科企業（02202）、富力地產（02777）及中國金茂（00817），預期上述公司邊際利潤表現或遜預期。

至於物管股中，該行首選世茂服務（00873）、金科服務（09666）、融創服務（01516）及永升生活服務（01995），相信上述公司將公布盈喜或收購，刺激股價向上。與此同時，該行首予恒大物業（06666）「增持」評級，並建議沽綠城服務（02869）及中海物業（02669），料這兩間物管股短期內公布盈喜或收購的機會較低。

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記者：郭秀慧

恒大物業（06666） 融創服務（01516） 金科服務（09666） 世茂服務（00873） 經濟 永升生活服務（01995） 綠城服務（02869） 富力地產（02777） 中海物業（02669） 中國金茂（00817）
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