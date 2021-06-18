【企業盈喜】今年上半年料虧損惟較去年同期收窄 國泰航空指正審慎增加客運航班

國泰航空 （00293） 公布，今年上半年，由於香港及主要市場地區因防控疫情而推出嚴格的旅遊限制及檢疫安排，加上收緊機組人員的檢疫規定，令期內客運運力仍在單位數水平，貨運運力亦見收縮。公司預計，今年上半年仍錄重大虧損，但預期將少於去年上半年及下半年的虧損。

國泰又指，隨著當局逐步放寬乘客及機組人員的檢疫規定，加上香港推出疫苗接種計劃，國泰機組人員接種率理想，集團將審慎考慮增加客運航班及航點，預計今年第四季客運運力將返回疫情前的三成。

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