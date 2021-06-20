【新股IPO】伯恩光學擬香港上市 創辦人為香港第四富豪

蘋果供應商、螢幕製造商伯恩光學據外媒報道將計劃香港上市，集資最多20億美元（即約156億港元），並選擇了中金、滙豐和摩根大通三間投行作上市安排事宜。

伯恩光學主要以生產礦石玻璃面板、觸摸屏幕、攝像頭光學玻璃等產品，亦是全球最大的玻璃面板製造商，有報道更指出全球iPhone玻璃有3分之2由伯恩光學生產。

公司是由楊建文創立，其創辦人在福布斯2月公布的香港富豪排行榜中，跟妻子林惠英以186億美元資產位列第四。

伯恩光學本來主要製作手錶玻璃鏡面，後在2003年得到手機品牌Motorola邀請，開始轉型生產手機玻璃螢幕。公司目前的業務範圍非常廣泛並且遍及全球，員工人數超過12萬。

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責任編輯 : 陳子謙