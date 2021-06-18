  • 30°C
香港時間 : 2021618日 (五) 21:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市故事】單位望正志蓮淨苑　上車客即睇即買

股樓投資 20:49 2021/06/18

分享：

樓市氣氛熾熱，特別是新一批「白居二」客登場後，居二市場屢錄高價成交。富誠地產高級物業顧問羅文通說，鑽石山宏景花園6座低層K室，原則兩房間隔，現改為一房，實用面積417平方呎，座向西南，朝向志蓮淨苑景觀，日前以436.8萬元（綠表）易手，實用呎價約10,475元。   

代理指，買家為了避免與新居屋落空客爭盤，故即睇即買，而上址單位放盤僅４天即獲客承接。據了解，原業主於2013年08月一手以253萬元（綠表）購入單位，持貨8年，現賬面賺約183.8萬元，物業期內升值73%。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

從代理提供的相片可見，單位位於低層，望向志蓮淨苑，而裝修企理乾淨，料可慳部分的裝修費。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

居屋 宏景花園 志蓮淨苑 鑽石山

上一篇文章

【企業盈喜】今年上半年料虧損惟較去年同期收窄 國泰航空指正審慎增加客運航班

下一篇文章

【美股焦點】進一步擴張亞洲雲端服務　微軟擬於內地新建4個數據中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折