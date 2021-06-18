【樓市故事】單位望正志蓮淨苑　上車客即睇即買

樓市氣氛熾熱，特別是新一批「白居二」客登場後，居二市場屢錄高價成交。富誠地產高級物業顧問羅文通說，鑽石山宏景花園6座低層K室，原則兩房間隔，現改為一房，實用面積417平方呎，座向西南，朝向志蓮淨苑景觀，日前以436.8萬元（綠表）易手，實用呎價約10,475元。

代理指，買家為了避免與新居屋落空客爭盤，故即睇即買，而上址單位放盤僅４天即獲客承接。據了解，原業主於2013年08月一手以253萬元（綠表）購入單位，持貨8年，現賬面賺約183.8萬元，物業期內升值73%。

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從代理提供的相片可見，單位位於低層，望向志蓮淨苑，而裝修企理乾淨，料可慳部分的裝修費。

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