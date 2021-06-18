SAP推訂閱制雲端技術及服務 　助企業5年省20%成本？

▲ 德國軟件企業SAP日前宣布推出一個名為“RISE with SAP”的「業務轉型即服務」方案 ，旨於透過基於訂閱制的雲端技術和服務，助各企應對迫切的挑戰。

香港企業正面臨全球經濟不確定等挑戰，紛紛尋求業務轉型以應對業務挑戰。德國軟件企業SAP日前宣布推出一個名為“RISE with SAP”的「業務轉型即服務」方案 ，旨於透過基於訂閱制的雲端技術和服務，助各企應對迫切的挑戰。

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該企香港區總經理 Fabian Padilla Crisol 指出，疫情令各企反思故有的工作模式，發現以往從未考慮如何令員工在不能到辦公室的情況下繼續上班。 這次疫情充分證明企業確實需要利用數碼科技，以線上和遙距方式繼續營運。故研發此方案，盼可讓企業重新審視其營運和業務模式，了解如何利用雲端技術實現數碼創新成果，從而應對市場變化並抓緊機遇。

▲ SAP香港區總經理 Fabian Padilla Crisol接受本報訪問時指，數碼轉型並沒有萬能通用的方法，每間公司均有自己的強項及其所面對的挑戰。

“RISE with SAP”方案 最基本的目標是令企業達致數碼領域上創新，使其可運用數碼科技和數據，應對市場變化並捕捉機遇。該企稱，此方案一共有三大主要優勢，包括極低的總計擁有成本（Unmatched TCO）、一個方案（One Offer）及一份契約（One Contract）。

他續稱，與傳統企業資源計劃方案（ERP）相比，使用SAP S4/HANA 雲端私有版的總擁有成本（TCO）可於五年內節省達20%，讓企業更早實現投資回報。而一個方案所指的是該方案簡化業務轉型，把需要的所有內容，如解決方案和雲端基礎架構等捆綁一起，以簡化業務轉型。 一份契約則表示企業只需與SAP簽署單一合約，就可以同時管理服務層級協議（SLA）和營運等。

同時，他認為不少企業對於數碼轉型存在著一些常見的誤解，往往會過於保守或進取。有一些企業試圖同時轉化許多系統及流程卻並未認清需要轉換的系統及其先後次序 ，有些則只會在有需要的時候進行轉型，一旦流程無法再支持正常營運時便會達到瓶頸狀態。為協助企業避免以上情況，該企團隊將與其客戶和生態圈夥伴合作，根據他們特定需要製訂數碼轉型的路線圖與時間表，輔助各企認清其強項 。

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責任編輯：陳泳如