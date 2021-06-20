【新股IPO】社交網絡軟件Soulgate擬赴美上市 騰訊有份投資

由騰訊 （00700） 投資的內地社交網絡軟件Soulgate擬美國上市，據報開始建簿，集資最多1.98億美元（約15.37億港元）。公司計劃發售1320萬股ADS，每股介乎13至15美元，預料6月23日截止後定價。

據知新投資者Janus Henderson及博裕資本分別認投5000萬美元及3000萬美元。

Soulgate的另外名稱為Soul，為一款虛擬社交網絡應用，旨在解決當前社交媒體平台的弊端。而被稱爲“Soulers”的用戶可以在Soul的虛擬世界中創建一個新的身份，自由地創造、分享、探索以及與其他用戶建立聯系。

公司於2016年成立，賬簿管理人為大摩、富瑞、美國銀行、中金，股票代號為「SSR」。

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責任編輯 : 陳子謙