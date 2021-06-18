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【美股焦點】進一步擴張亞洲雲端服務　微軟擬於內地新建4個數據中心

股樓投資 20:32 2021/06/18

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據彭博周五（18日）援引知情人士報道，微軟 (MSFT) 預計於2022年初新建4個數據中心，進一步擴展公司在亞洲的服務能力。而此前微軟在中國已有6個數據中心，由合作夥伴北京世紀互聯寬帶數據中心（21Vianet，美國：VNET）負責營運。

微軟於中國的擴張速度飛快，今年3月該公司曾宣布計劃擴大數據中心網絡，以加大對中國市場雲服務的投入。現時微軟於內地的主要雲端服務平台有Microsoft Azure、Microsoft Office 365、Microsoft Dynamics 365及Microsoft Power Platform，公司早前曾提出將上述平台的服務能力翻倍擴容。

截至今年3月31止的第一季度，微軟雲端業務按年大幅增長33%至177億美元，有關資本支出達60億美元，同時預計本季支出將進一步提高。

本周四（17日）微軟股價升1.37%，收報260.9美元，年內升幅錄得17.3%，跑贏大市。

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编辑：李勝男

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