【玄人‧峰語@iM網欄】投資市場總是損手爛腳 有沒有投資命先行格局？

曾經有朋友問我，為何在投資市場總是損手爛腳?這是否與沒有投資 運有關呢？從八字學來說，的確是可看出一個人有沒有投資的運勢。 然而，再解讀這個問題之前， 我們首先要了解一個人的舉動是否構成一個投資行為。坦白說，聽N UMBER買股票，絕對不是一個投資行為，只是一個賭運舉動， 當運氣在時，的而且確可以得心應手，但運氣一過，就會損手收場。 因此，投機賭運的行為，我們不算沒有投資命。

我本身在金融界已打滾了廿多年， 見盡不少發達及輸大錢的案例，於是我利用對八字的學識， 套用在這些人身上，發現一個人在投資上成功與否， 是有一個既定的軌跡，但當中有一些學問可值得跟大家分享。 八字學上有不同的格局，有些人為何投資會成功，我們是要分「 先天」及「後天」的因素。「先天」而言， 即是本身的八字格局已是天生投資成功的人，以我多年的觀察， 絕大部份都是「食傷生財格」，即代表以「食神」與「傷官」 為用神。如果一個人五行屬水，自己所生的五行 (即木)就是「食、傷」了(至於食、傷之分，是按陰陽關係， 在此暫不作細表)。而自己所生的五行(如水生木，木生火、 金生水、土生金、火生土)，可以代表很多象徵，如自己的智慧、 下屬、子女……等。由於投資前一定要先用腦袋思考及分析， 如果你是「食傷生財格」，已代表你天生的智慧是你的用神， 那麼所思、所想的，絕大部份時間都是正確、優質的， 那麼就可以用來生財了。事實上，以我的八字資料庫中， 絕大部份大部份做老闆的、做生意的、炒股為生的， 都是這一類人種。

投資講求分析資料、觸覺、下注的時機， 如果自己的智慧(食傷)是用神，自然是事半功倍。 反之，如果反之是忌神，自然所想、所做、所有時機的掌握， 大多數時間都會是錯的，既然什麼都錯，那麼投資那會不損手收場。 當然，大家會問忌「食傷」的人，什麼也不用做嗎?什麼也不投資嗎 ? 事實也並非如此。因為「先天」格局雖然是既定， 但人的八字是立體的，既然有「忌神」也有「藥神」去作為解藥， 如果命中有此五行，我們可以用「後天」的努力去補救。例如忌「 食傷」的，通常可以用「印星」去解，而所謂「印星」， 即生自己的五行。如五行屬水，「印星」為金(因金生水)， 金自然可以用來尅木(「食傷」)。「印星」的象徵是貴人、智識、 學識，耐性，如果一個人真的忌食傷的， 可以透過學層去改變胡亂炒作的弊病， 也可以透過耐性去作一些中長線的投資， 去改善短線投機賭運帶來的投資惡果。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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