Walmart擴大生育福利 免費為懷孕員工提供助產士

▲ Walmart日前宣布擴大其醫療計劃中包含的福利，將添加助產士福利到其早前推出的“Life with Baby ”計劃中。( Walmart官方照片 )

全球最大零售商Walmart 提供了一系列生育福利予懷孕中的員工，視此為支持他們及其家人的方式。該企日前宣布擴大其醫療計劃中包含的福利，將添加助產士福利到其早前推出的“Life with Baby ”計劃中。

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該企稱，他們首先會為美國喬治亞洲的員工提供此福利，並於稍後擴展至其他洲份。他們續稱，助產士雖不是專業的醫療人員，但可為孕婦在整個懷孕 、分娩及產後過程提供生理及和情感上的支援。

助產士提供的服務多為提醒準媽媽在分娩過程中的注意事項、為她們提供情感上的支持、幫助促進她們和醫療團隊之間的溝通及協助照顧嬰兒等。而受惠員工所挑選的助產士必須通過 DONA International的認證。

該企表示，助產士在美國通常被視為不必要的醫療服務，故保險大多不受理，孕婦許多時需自掏腰包聘請他們。為確保他們旗下懷孕的員工能獲得充分的產前和產後護理，該企將允許他們報銷最高 1千美元（約港幣7764元）的助產士聘請費用。

同時，“Life with Baby ” 計劃將為其員工提供更多免費資源，例如護士的一對一輔導 等。該企更為符合條件的懷孕員工提供長達 16 週的帶薪假期，並向收養孩童的員工提供 5千美元（約港幣38821元）的資助。

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責任編輯：陳泳如