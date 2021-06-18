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東方報業擬易名為「東方企控」　上財年扭虧賺2.1億元

股市 20:05 2021/06/18

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東方報業擬易名為「東方企控」　上財年扭虧賺2.1億元

東方報業 （00018） 公布截至3月底止年度業績，並擬易名為「東方企控」。東方報業上財年由虧轉盈，錄得盈利2.1億元，並擬派發每股末期息2仙及特別息每股5仙，全年每股股息合共9仙。

東方報業指，受生產成本及營運開支減少、澳元升值產生的收益及投資物業的公允價值上升所帶來盈利貢獻，以及報告期內收取香港及澳洲政府的支援補貼令溢利增加。

期內，東方報業獲得香港及澳洲政府的資助合共6,128.9萬元，當中以保就業計劃的補助金額最多，達到5,976.8萬元。

東方報業同時建議更改名稱為「東方企控集團有限公司 Oriental Enterprise Holdings Limited」。

集團解釋，除出版報章外，已開展數碼媒體、本地及海外物業投資及融資等業務。董事會考慮到現時名稱似乎未能確切反映公司的多元化業務，提議將公司名稱更改，以提升企業形象，令定位更清晰，更符合公司及其股東的整體利益。

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