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【山地悠遊人生@iM網欄】去一趟印度，淡然看破生死

名人薈萃 08:01 2021/06/20

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如果對生活不滿, 去一趟印度吧!

如果覺得生無可戀, 去一趟印度就看破生死了！

 

Varanasi 是印度北部一座5000年歷史， 比歷史還悠久，充滿傳奇色彩的古城，被印度教徒視為永恆之都，也是精神之都，教徒一生追求是到恆河邊的這座聖城朝聖，用恆河的聖水沐浴。他們相信恆河的水可以洗滌靈魂，為所犯的罪行贖罪。印度教徒覺得一生中最幸運的事，就是能死在恆河中，患重病的人，唯一的遺願是死在 Varanasi，用火柴在恆河畔火化，然後把骨灰推入恆河，寓意靈魂活得自由，就可以解脫往生的苦難，擺脫生死輪迴循環的厄運。

等候火化的屍體

自古以來，每年都有大量的印度教徒來到Varanasi等死，這些等死的教徒並不懼怕死亡，而是抱著欲上天堂，必先死亡的心態，他們認為毁滅後才能再創造， 才有希望。慈善機構設立往生旅館，為這些等死的人提供服務。可需求量太大，每個房間裡都擠滿了幾十人，日用品要自費，有些人一等就是數年甚至更長時間，把積蓄用光，流落街頭。有些是家人送過來的屍體， 在河邊等待火化。在往Varanasi的火車上也經常看到搬運屍體。

屍體被金色布包裹，綁在架子上， 先把屍體抬進恆河潔淨，等待火化儀式

燃燒中的屍體

 

在這裡，死亡是如此平常，這古城河兩岸的火葬場，長年累月，晝夜不停地有屍體在火柴堆中燃燒。當我見到那些正在柴堆旁的屍體和正在燃燒的火堆，那種震撼難以忘懷！ 屍體通常被金色布包裹，綁在架子上， 先把屍體抬進恆河潔淨，排隊等待火化儀式。 火化燃點的火種，是旁邊濕婆（Shiva) 廟裡的濕婆之火，據說是長久以來一直燃點著的火種。 男性家屬到廟裡取火種，用火把傳送到河岸，點燃疊好的柴堆。家境好的可以挑選檀香木，中等家庭用上等木材加上檀香木屑， 如果家境不好，沒有足夠的錢買木材，屍體燒到一半就被推進恆河。並不是所有印度教徒死後都會進行火葬，小孩子、處女和孕婦會進行水葬，用石頭捆綁，拋入恆河中。曾經看到一篇遊記說有淘金者潛入水中，挖河床的泥沙，篩找死者的陪葬品。

天真可愛的小女孩

居民在河裡游泳、洗漱。 婦女在河邊洗衣服或洗澡

聖徒們認為河水可以洗去身上的罪惡，獲得救贖， 印度教徒站在水中沐浴和念經

聖徒們認為河水可以洗去身上的罪惡，獲得救贖， 印度教徒站在水中沐浴和念經。

雖然恆河水被工業和人類的排泄物長期污染，骯髒不堪，但聖徒們認為河水可以洗去身上的罪惡，獲得救贖。 在河岸無時無刻能看到來朝聖的印度教徒站在水中沐浴和念經，他們甚至直接飲用河水！小朋友在岸邊玩耍， 笑容天真可愛。 居民在河裡游泳、洗漱。 婦女在河邊洗衣服或洗澡。

路上曬著牛糞，據說曬乾後的牛糞沒有異味， 用作煮食的燃料和耕種的肥料

路上曬著牛糞，據說曬乾後的牛糞沒有異味， 用作煮食的燃料和耕種的肥料。恆河夜祭是延續了幾千年的儀式， 夜幕降臨， 信眾早已在河邊的台階守候， 祭司開始在河壇（Ghat)進行祭祀儀式，遊客可免費觀看， 神祕新奇， 讓人看得目瞪口呆！

恆河夜祭是延續了幾千年的儀式， 祭司開始在河壇（Ghat)進行祭祀儀式

恆河夜祭是延續了幾千年的儀式， 祭司開始在河壇（Ghat)進行祭祀儀式

恆河夜祭是延續了幾千年的儀式， 祭司開始在河壇（Ghat)進行祭祀儀式

 

在這陌生的古都，可以看到很多不可思議的人物，苦行僧造型，  時而驚嚇，時而驚喜，色彩斑斕，使人陷入平衡時空的迷惑。

苦行僧造型驚嚇

陌生的永恆之都 Varanasi，使人陷入平衡時空的迷惑

苦行僧

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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