【山地悠遊人生@iM網欄】去一趟印度，淡然看破生死

如果對生活不滿, 去一趟印度吧!

如果覺得生無可戀, 去一趟印度就看破生死了！

Varanasi 是印度北部一座5000年歷史， 比歷史還悠久，充滿傳奇色彩的古城，被印度教徒視為永恆之都，也是精神之都，教徒一生追求是到恆河邊的這座聖城朝聖，用恆河的聖水沐浴。他們相信恆河的水可以洗滌靈魂，為所犯的罪行贖罪。印度教徒覺得一生中最幸運的事，就是能死在恆河中，患重病的人，唯一的遺願是死在 Varanasi，用火柴在恆河畔火化，然後把骨灰推入恆河，寓意靈魂活得自由，就可以解脫往生的苦難，擺脫生死輪迴循環的厄運。

▲ 等候火化的屍體

自古以來，每年都有大量的印度教徒來到Varanasi等死，這些等死的教徒並不懼怕死亡，而是抱著欲上天堂，必先死亡的心態，他們認為毁滅後才能再創造， 才有希望。慈善機構設立往生旅館，為這些等死的人提供服務。可需求量太大，每個房間裡都擠滿了幾十人，日用品要自費，有些人一等就是數年甚至更長時間，把積蓄用光，流落街頭。有些是家人送過來的屍體， 在河邊等待火化。在往Varanasi的火車上也經常看到搬運屍體。

▲ 屍體被金色布包裹，綁在架子上， 先把屍體抬進恆河潔淨，等待火化儀式

▲ 燃燒中的屍體

在這裡，死亡是如此平常，這古城河兩岸的火葬場，長年累月，晝夜不停地有屍體在火柴堆中燃燒。當我見到那些正在柴堆旁的屍體和正在燃燒的火堆，那種震撼難以忘懷！ 屍體通常被金色布包裹，綁在架子上， 先把屍體抬進恆河潔淨，排隊等待火化儀式。 火化燃點的火種，是旁邊濕婆（Shiva) 廟裡的濕婆之火，據說是長久以來一直燃點著的火種。 男性家屬到廟裡取火種，用火把傳送到河岸，點燃疊好的柴堆。家境好的可以挑選檀香木，中等家庭用上等木材加上檀香木屑， 如果家境不好，沒有足夠的錢買木材，屍體燒到一半就被推進恆河。並不是所有印度教徒死後都會進行火葬，小孩子、處女和孕婦會進行水葬，用石頭捆綁，拋入恆河中。曾經看到一篇遊記說有淘金者潛入水中，挖河床的泥沙，篩找死者的陪葬品。

▲ 天真可愛的小女孩

▲ 居民在河裡游泳、洗漱。 婦女在河邊洗衣服或洗澡

▲ 聖徒們認為河水可以洗去身上的罪惡，獲得救贖， 印度教徒站在水中沐浴和念經

▲ 聖徒們認為河水可以洗去身上的罪惡，獲得救贖， 印度教徒站在水中沐浴和念經。

雖然恆河水被工業和人類的排泄物長期污染，骯髒不堪，但聖徒們認為河水可以洗去身上的罪惡，獲得救贖。 在河岸無時無刻能看到來朝聖的印度教徒站在水中沐浴和念經，他們甚至直接飲用河水！小朋友在岸邊玩耍， 笑容天真可愛。 居民在河裡游泳、洗漱。 婦女在河邊洗衣服或洗澡。

▲ 路上曬著牛糞，據說曬乾後的牛糞沒有異味， 用作煮食的燃料和耕種的肥料

路上曬著牛糞，據說曬乾後的牛糞沒有異味， 用作煮食的燃料和耕種的肥料。恆河夜祭是延續了幾千年的儀式， 夜幕降臨， 信眾早已在河邊的台階守候， 祭司開始在河壇（Ghat)進行祭祀儀式，遊客可免費觀看， 神祕新奇， 讓人看得目瞪口呆！

▲ 恆河夜祭是延續了幾千年的儀式， 祭司開始在河壇（Ghat)進行祭祀儀式

▲ 恆河夜祭是延續了幾千年的儀式， 祭司開始在河壇（Ghat)進行祭祀儀式

▲ 恆河夜祭是延續了幾千年的儀式， 祭司開始在河壇（Ghat)進行祭祀儀式

在這陌生的古都，可以看到很多不可思議的人物，苦行僧造型， 時而驚嚇，時而驚喜，色彩斑斕，使人陷入平衡時空的迷惑。

▲ 苦行僧造型驚嚇

▲ 陌生的永恆之都 Varanasi，使人陷入平衡時空的迷惑

▲ 苦行僧

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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