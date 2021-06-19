【酒遍世界@iM網欄】匯集了超過五分之一的法國A.O.C  勃根地（Burgundy）

勃根地（Burgundy）出產名貴的葡萄酒，都是眾所週知。 雖然這個酒區僅佔整個法國葡萄園的百分之三， 卻擁有著最複雜的分級制度。在這一區的分級制度下， 酒莊名氣並非關鍵，最關鍵的就是TERROIR。 當地葡萄酒莊主常常提及的TERROIR是指風土。一直以來， 勃根地是標榜大自然帶來的優質元素（例如土壤，地域，天氣等） 所種出的優質葡萄。因此這些複雜的分級制都是從TERROIR來 分高低。

勃根地酒區匯集了超過五分之一的法國A.O.C （意思為「原產地命名控制」），即超過百多個AOC分佈在4個級 別內。首先，最基層的A.O.C屬於在區域產區， 代表著其葡萄酒可以來自勃根地任何地方種植及釀製，如Bourg ogne， Bourgogne Aligoté, Crémant de Bourgogne (氣泡酒) 等等的級別。接著是44個村莊產區A.O.C級別， 以種植的村莊命名如Chablis, Pommard。這些村莊產區被分成兩個級別，一級莊Premi er Cru及特級莊Grand Cru。 一級莊的種植地域較有天氣優勢， 而特級莊是從中挑選釀出最頂級的葡萄酒。