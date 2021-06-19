【酒遍世界@iM網欄】匯集了超過五分之一的法國A.O.C 勃根地（Burgundy）
勃根地（Burgundy）出產名貴的葡萄酒，都是眾所週知。雖然這個酒區僅佔整個法國葡萄園的百分之三，卻擁有著最複雜的分級制度。在這一區的分級制度下，酒莊名氣並非關鍵，最關鍵的就是TERROIR。當地葡萄酒莊主常常提及的TERROIR是指風土。一直以來，勃根地是標榜大自然帶來的優質元素（例如土壤，地域，天氣等）所種出的優質葡萄。因此這些複雜的分級制都是從TERROIR來分高低。
勃根地酒區匯集了超過五分之一的法國A.O.C （意思為「原產地命名控制」），即超過百多個AOC分佈在4個級別內。首先，最基層的A.O.C屬於在區域產區，代表著其葡萄酒可以來自勃根地任何地方種植及釀製，如Bourgogne， Bourgogne Aligoté, Crémant de Bourgogne (氣泡酒) 等等的級別。接著是44個村莊產區A.O.C級別，以種植的村莊命名如Chablis, Pommard。這些村莊產區被分成兩個級別，一級莊Premier Cru及特級莊Grand Cru。 一級莊的種植地域較有天氣優勢，而特級莊是從中挑選釀出最頂級的葡萄酒。
勃根地面積只有3萬多平方公里。著名的地區集中在三個部份。最北的夏布里區Chablis，以釀製可識別濃郁酸度及礦物質的白葡萄酒為主。接落金丘，這塊土地分為夜丘和伯恩丘。夜丘擁有著多個名村區如Gevrey-Chambertin, Nuit St Georges及最昂貴的紅葡萄酒Romanée Conti。位於夜丘以下的伯恩丘是白葡萄酒的天堂，Meursault, Montrachet村出產最優雅的霞多麗白酒，最適合配搭精緻分菜餚，如貝類，魚子醬，鵝肝。伯恩丘的紅葡萄酒也不遜色，其中的Pommard和Corton，這些大村所出產的都屬佳品。
能辨認出自己口味的勃根地並不容易，可選擇的村莊多不勝數。若果仔細地留意，酒標上一級莊及特級莊會寫上田土的名稱， 各田也有自己獨特的個性。可先篩選出自己喜歡的村莊，再找哪一塊田的特性較適合自己口味，就能覓得酒中真愛。
作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：
活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。
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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）
欄名 : 酒遍世界
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