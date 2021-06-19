  • 31°C
香港時間 : 2021619日 (六) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒遍世界@iM網欄】匯集了超過五分之一的法國A.O.C  勃根地（Burgundy）

名人薈萃 11:25 2021/06/19

分享：

 

 

勃根地（Burgundy）出產名貴的葡萄酒，都是眾所週知。雖然這個酒區僅佔整個法國葡萄園的百分之三，卻擁有著最複雜的分級制度。在這一區的分級制度下，酒莊名氣並非關鍵，最關鍵的就是TERROIR。當地葡萄酒莊主常常提及的TERROIR是指風土。一直以來，勃根地是標榜大自然帶來的優質元素（例如土壤，地域，天氣等）所種出的優質葡萄。因此這些複雜的分級制都是從TERROIR來分高低。

 

勃根地酒區匯集了超過五分之一的法國A.O.C （意思為「原產地命名控制」），即超過百多個AOC分佈在4個級別內。首先，最基層的A.O.C屬於在區域產區，代表著其葡萄酒可以來自勃根地任何地方種植及釀製，如Bourgogne， Bourgogne Aligoté, Crémant de Bourgogne (氣泡酒) 等等的級別。接著是44個村莊產區A.O.C級別，以種植的村莊命名如Chablis, Pommard。這些村莊產區被分成兩個級別，一級莊Premier Cru及特級莊Grand Cru。 一級莊的種植地域較有天氣優勢，而特級莊是從中挑選釀出最頂級的葡萄酒。

 

勃根地面積只有3萬多平方公里。著名的地區集中在三個部份。最北的夏布里區Chablis，以釀製可識別濃郁酸度及礦物質的白葡萄酒為主。接落金丘，這塊土地分為夜丘和伯恩丘。夜丘擁有著多個名村區如Gevrey-Chambertin, Nuit St Georges及最昂貴的紅葡萄酒Romanée Conti。位於夜丘以下的伯恩丘是白葡萄酒的天堂，Meursault, Montrachet村出產最優雅的霞多麗白酒，最適合配搭精緻分菜餚，如貝類，魚子醬，鵝肝。伯恩丘的紅葡萄酒也不遜色，其中的Pommard和Corton，這些大村所出產的都屬佳品。

 

能辨認出自己口味的勃根地並不容易，可選擇的村莊多不勝數。若果仔細地留意，酒標上一級莊及特級莊會寫上田土的名稱， 各田也有自己獨特的個性。可先篩選出自己喜歡的村莊，再找哪一塊田的特性較適合自己口味，就能覓得酒中真愛。

 

 

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

更多酒遍世界@Apple Cheung的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）

欄名 : 酒遍世界

最新專欄文章 更多

【酒遍世界@iM網欄】溫差及異常的天氣 氣候變化對酒業的影響
2021/06/05
【酒遍世界@iM網欄】溫差及異常的天氣 氣候變化對酒業的影響
【酒遍世界@iM網欄】2020「頭啖酒」 品嚐最佳狀態的葡萄酒
2021/05/21
【酒遍世界@iM網欄】2020「頭啖酒」 品嚐最佳狀態的葡萄酒
【酒遍世界@iM網欄】變質？美酒都要先「探溫」？
2021/05/08
【酒遍世界@iM網欄】變質？美酒都要先「探溫」？
【酒遍世界@iM網欄】價格相宜而品質又高 金牌葡萄酒
2021/05/01
【酒遍世界@iM網欄】價格相宜而品質又高 金牌葡萄酒
【酒遍世界@iM網欄】用感官來演繹出一杯酒——品酒三部曲
2021/04/10
【酒遍世界@iM網欄】用感官來演繹出一杯酒——品酒三部曲
葡萄園 天氣 文娛藝術 大自然 葡萄酒 法國

上一篇文章

【電子消費券】八達通最後一期1,000元或能套現？陳茂波：能追查其使用範圍

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】投資市場總是損手爛腳 有沒有投資命先行格局？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折