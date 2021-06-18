Spotify推Greenroom 攻入語音社交平台 聊天室最多容納1000人

近年，即時聊天應用程式冒起，令不少社交平台都紛紛開發相似的功能。Spotify宣佈推出語音社交平台Greenroom，讓用戶跟其他用戶可以進行即時通訊，與此同時，也可以將有關的對話內容儲存並轉為podcast的形式發布。

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Greenroom與Clubhouse的服務有所不同，Greenroom的單一聊天室最多可容納1000人參與，亦能透過應用程式的錄音功能把聊天室談話內容錄製，並透過Podcast形式發布，與Facebook的Live Audio Rooms服務相似。Greenroom允許使用者就體育、音樂和文化展開實時對話。Spotify亦表示，將會繼續增加系統支援人數。

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Spotify在3月收購了開發商Betty Labs，旗下體育賽事的線上聊天室服務 Locker Room，而最新發表的Greenroom服務正是以 Betty Labs 的技術為基礎，成為了Spotify加強發展綫上社群的踏板。

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責任編輯：羅浩濂