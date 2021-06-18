  • 30°C
香港時間 : 2021618日 (五) 21:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Spotify推Greenroom 攻入語音社交平台 聊天室最多容納1000人

環球政經 19:47 2021/06/18

分享：

近年，即時聊天應用程式冒起，令不少社交平台都紛紛開發相似的功能。Spotify宣佈推出語音社交平台Greenroom，讓用戶跟其他用戶可以進行即時通訊，與此同時，也可以將有關的對話內容儲存並轉為podcast的形式發布。

非洲波札那開採出過千卡巨鑽 為世界第三大鑽石 【下一頁

Greenroom與Clubhouse的服務有所不同，Greenroom的單一聊天室最多可容納1000人參與，亦能透過應用程式的錄音功能把聊天室談話內容錄製，並透過Podcast形式發布，與Facebook的Live Audio Rooms服務相似。Greenroom允許使用者就體育、音樂和文化展開實時對話。Spotify亦表示，將會繼續增加系統支援人數。

【網民熱話】麥當勞BTS餐風靡全球 衍生各式各樣產品 是新時代商機 【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Spotify在3月收購了開發商Betty Labs，旗下體育賽事的線上聊天室服務 Locker Room，而最新發表的Greenroom服務正是以 Betty Labs 的技術為基礎，成為了Spotify加強發展綫上社群的踏板。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

服務 Spotify 社交平台

上一篇文章

【新股IPO】香港上半年新股集資額全球第三 料今年集資額超4000億

下一篇文章

【閃‧亮‧人生@iM網欄】DIY薑汁梳乎厘 「姜粉」父親節必學甜品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折