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【裝修設計】空姐+金融才俊一家三口嚮往日系無印風 設計師巧妙加入卡座式飯廳 完美打造溫暖感爆燈之家

理財智慧 20:13 2021/06/18

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過去的那些年，人們總愛將自己居所打造豪華的感覺，看起來更具貴氣。但時移世易，當今年輕一輩對家居設計的要求已跟以往大有不同，不少人認為單位最重要夠舒適，回到家中就可以完全放鬆。其中充滿簡約風格的日系無印風，近年深受不少年輕家庭的愛戴，以下介紹的單位的屋主，希望單位有簡單、清新的特色，又有一份濃濃的家庭溫暖感覺，設計師就以日系無印風，為這三子口之家打造出這個新居。

單位裝修前究竟係點? 可按下圖看看：

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是次介紹的單位位於鰂魚涌海光苑，單位實用面積510平方呎，為三房間隔，屋主為一對金融才俊及空姐夫婦，育有一名5歲的兒子。屋主於早前購入單位後，就請了「點紙 空間設計」設計師Anson Cheng為他們打造出安樂窩。整個單位全屋工程連同傢俬的裝修費用約55萬元。

按下圖即睇單位裝修後客廳有幾靚：

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單位的設計概念以打造舒適的家為目標，設計師表示，屋主本身愛日式加無印的感覺。在無印風設計上，設計師使用大片採光設計，讓居家環境充滿著舒服的自然光，同時結合實木家具和地板，配上淺色調的整體環境，自然、愜意、活力的元素更加明顯。


設計師也在大門旁邊一組高櫃採用淺木色紋配搭大門條子設計，讓空間能誘發出天然樸實的質感，再混入無印風的白配木裝潢美學，同時可以讓屋主出門前及回家稍作歇息。


飯廳位置充滿日式感覺，有別於一般家庭在飯廳中放置飯枱，設計師以卡座形式造出飯廳空間，於香港家居設計較少見。設計師指：「卡座除了提供儲物空間，也連接了梳化，可以遮蔽梳化背後沒有皮革的位置，看起來更美觀，也令電視跟梳化間的空間感更大。裝修設計線條也由櫃延伸到卡坐，把飯廳位置融入成個室內氛圍，屋主可以舒適地享受用餐時間。」

 

睡房區又有幾特別?按下圖即睇：

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設計師在房間方面也作出精心設計，他指出：「以小朋友房為例，屋主本來希望房間有色彩繽紛的感覺，但房間太鮮艷及色彩繽紛的話，較難有舒適的感覺，因此我們在兒童房善用不同粉色配搭淺橡木，也有樹屋造形，氣氛及用色可讓小朋友可以在無憂無慮的環境中成長。」


主人房方面，單位原有3個房間，設計師將主人房跟旁邊的房間打通，一邊為寢室，另一邊為書房加衣帽間，相連房間中間有一塊紅色玻璃作間隔，原來是男屋主的意思，設計師說：「是由於有時候男屋主需要於晚上工作，以上分隔將空間打造出獨立書房，在工作時就不會打擾到太太休息。」


為家中增添「家」的感覺，設計師於洗手間門旁加入了小型書架，上面也設有磁石板，可以貼上小孩的畫作，令每個空間也充滿家庭的溫馨感。

 

裝修費用：
清拆：32,000元
泥水：130,000元
油漆：58,000元
水電：60,000元
木工：250,000元
設計費：30,000元
合共：560,000元

圖片及資料由「點紙 空間設計」提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結

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記者：陳詠妍


 

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