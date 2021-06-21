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【職場熱話】公司同事貪小便宜　汽水紙巾拎返屋企　事主考慮向HR投訴　網民：等你升上去才管他人吧

理財智慧 09:00 2021/06/21

分享：

一些公司會提供免費食物、紙巾等用品，務本令員工有個舒適的工作空間。不過近日就有網民在討論區控訴公司同事貪小便宜。事主指該同事經常拿走公司雪櫃裏的汽水，拿紙巾時又會一次拿兩包，一包放進袋，一包自己用。令事主擔心他可能會貪公司的「大錢」，苦惱該不該和HR投訴。

【職場熱話】大集團員工不滿培訓課程五花八門　連學去廁所、揸筷子都有　網民：絕對是塞錢入你袋　【下一頁

事主經歷：

【職場熱話】FG不適應上班　嘆上一代香港人工作好「輕鬆」　「難道分別就是獅子山精神？」　【下一頁

帖文一出，網民意見分為兩派，有網民就斥事主多管閒事，「又不是你出錢買，其實關你甚麼事？不如你比心機做好自己工作，等你升到上去，變成『話得事』的管理層時，才再管其他人吧。」、「你除左上討論區發洩，你有甚麼可行的辦法？公司如有提供這個政策，就一定有這類人。」、「其實你應該send這段文章給你上司，而不是放上來評論。」

但亦有網民斥該同事「不要臉」，「人格問題」、「好討厭人貪這些小便宜」、「真是人不要面，天下無敵」、「這些同事貪小便宜，慳得就慳，讓我也『睇唔過眼』。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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