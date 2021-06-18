【屋苑圖輯】元朗瑧頤引入中國風　融合四合院及青磚元素

新世界（00017）旗下元朗瑧頤、何文田瑧樺陸續入伙。值得留意的是，在人稱「品味教父」的新世界發展行政總裁鄭志剛帶領下，除了在單位設計上花盡心思，亦將藝術元素融合到會所，讓住客能品味生活，從中進一步建立新世界的品牌形象。

瑧頤

瑧頤位元朗十八鄉路99號，以往周邊都是青磚大屋和圍村建築群，為迎合周邊歷史發展，鄭志剛及旗下的建築團隊，將中國四合院的建築特色與區內獨有的青磚元素融合，再配以傳統工匠手藝及現代科技，創造閒適寫意兼備的居住空間。以大堂入口為例，建築團隊建造成猶如四合院的大宅門，而信箱則則以漸變的暖色瓦片砌成，是市場上相當堪新的設計。

建築團隊強調華實兼備，設計並非只有中式建築之形態，更講求空間感、自然通風與採光等元素。除了以「步移景換，因路得景」的概念貫穿建築的中式庭園設計，建築團隊運用微氣候原理，建造融合水池和綠化空間的園林景致，帶動空氣流動，提升建築物通風及散熱效能。

據現場所見，會所「頤舍」的建築格局為典型的兩進式、三進兩院式，設計師特意用由青磚砌成、拼法多樣的特色牆，並根據「朝、晝、夕、夜」一日四時劃分不同區域，希望透過磚與磚之間於不同時分滲透出的天然光線，向住客呈現四時之美。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

雖然會所面積不大，佔地僅約6,000平方呎，但設施一應俱全，如有戶外游泳池、健身室、戶外兒童遊樂場、茗茶室、書齋、宴會廳及燒烤場等設施。此外，建築團隊融合藝術、中式古典元素放至項目每一個角落，如會所大堂放置本地藝術家陸浩明的《 地平線掃描 》系列作品。

瑧樺

另一新盤瑧樺位於何文田窩打老道74號，設計團隊利用屋苑依山而建的地勢，活用旁邊的茂盛綠坡，且以樹屋為設計概念，實踐「Curiosity with Nature」生活方式，讓住客即使身處鬧市中心，都可享受猶如住進大自然的寧靜感覺。

特設計團隊意於入口的當眼位置建造一間玻璃樹屋，並在旁邊種植了一棵約8米高的楓樹，與周邊環境形成對比。雖然住客會所「Treehouse Club」佔地僅約4,360平方呎，但設計華實兼備，並可隨不同場合利用摺趟門作出彈性規劃。除了健身室、宴會廳，會所最大的亮點是為小孩特設、亦動亦靜的室內遊樂園。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機