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【網絡安全】Pornhub被指外流30名女子私密影片　再次被控非法侵犯他人隱私

商業 08:00 2021/06/19

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近年不少社交媒體被控非法侵犯他人隱私，繼成人網站Pornhub被踢爆站內有大量偷拍、性侵、性虐婦女或孩童的影片後，近日有超過30名女性提起訴訟，指Pornhub未經同意，就放上她們的私密影片，引起大眾對個人隱私不受保護的憂慮。

【疫市營商】離島旅客大減　南丫島食肆靠數碼轉型　拆解疫境困局（多圖）

據外媒BBC報道，超過30名女性向加州法院提起民事訴訟，控訴擁有Pornhub的公司Mindgeek經營犯罪事業。Pornhub回應，她們的指控是完全錯誤及荒謬，並表示，該企對非法內容零容忍，會調查對平台內容的任何指控。

報導指出，Pornhub作為大熱平台，在 2019 年獲得了 420 億次網站訪問，並上傳了 683 萬個視頻。事實上，即使Pornhub聲稱制定了超越互聯網上任何主要平台的隱私保護及安全政策，不會要求用戶驗證影片中人的身分和年紀，也不會尋求影片主角的同意，其中一名原告就說，她曾遭前男友強迫拍攝裸體影片，這段影片未經同意就被放到Pornhub上面。Pornhub表示，他們會認真處理所有投訴，並不會讓訴訟中的誇張言論扭曲事實。

【麥當勞優惠】麥當勞6月19日至20日　推父親節優惠套餐50元　

【電子消費券】信和公布消費券優惠獎賞　夥多個支付平台搶佔商機

責任編輯：張凱琳

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